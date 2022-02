Nachdem Volkswagen den E-Up Ende 2020 vom Markt genommen hatte, kehrt der Elektro-Knirps nun in den Konfigurator zurück. Etwa als Lückenbüßer für den ID.3, bei dem sich die Wartezeiten in die Länge ziehen?

Wenn ein Modell in den Ruhestand geht, liegen die Gründe oftmals in sinkender Nachfrage oder schwindender Rentabilität. Ganz anders war das beim Volkswagens E-Up – genauer gesagt bei der zweiten Modellgeneration, die Sie in unserer Fotoshow sehen. Denn mit nur 160 Kilometern Reichweite gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm kam der Mini-Stromer zunächst gar nicht so gut an. Ab November 2019 dann die Wende: VW überarbeitete den elektrischen Kleinstwagen, erhöhte die Reichweite auf 260 Kilometer (WLTP) und senkte zudem den Preis um 1.600 auf 21.975 Euro. Dank Umwelt-Förderung zahlten Kunden nur noch rund 13.000 Euro – ein Sensationspreis für ein Elektroauto.

So mauserte sich der E-Up zum Verkaufsschlager. Genau das wurde ihm aber zum Verhängnis, wenn man so will. Das vorübergehende Aus des kleinen Stromers resultierte nämlich aus zu langen Lieferzeiten, diese wiederum aus der großen Kunden-Nachfrage. Mit der Produktion kam der Hersteller deshalb nicht mehr nach, weshalb das Modell temporär ausgesetzt wurde. Und dennoch: Obwohl der Up mit 83 PS starkem Elektro-Antrieb seit Ende 2020 gar nicht mehr orderbar war, schaffte er es im vergangenen Jahr auf Rang zwei der meistzugelassenen Elektroautos in Deutschland. Grund genug für die Wolfsburger, den E-Up wieder ins Bestellprogramm aufzunehmen – zuerst in Deutschland und perspektivisch auch auf anderen europäischen Märkten.

Neue Ausstattung für den E-Up

Nun, da das Modell ins VW-Angebot zurückkehrt, gibt es aber auch eine Hiobsbotschaft: Der Listenpreis des E-Up steigt um satte 4.920 auf 26.895 Euro. Grund ist ein massiv angehober Ausstattungsumfang des vorerst nur in der Style "Plus"-Ausführung erhältlichen Elektro-Kleinwagens. Mit einer WLTP-Reichweite von 258 Kilometern bietet er unter anderem folgende Serienumfänge: CCS-Ladedose, Netzladekabel, Leder-Multifunktionslenkrad, 15-Zoll-Leichtmetalläder, Spurhalteassistent und Klimaautomatik. Die Außenspiegel sind entweder in der Farbe "Deep Black"-Perleffekt oder auf Wunsch in Wagenfarbe lackiert.

Keine Änderung gibt es hingegen in Sachen Antrieb und Ladetechnik. Somit nehmen sich auch die neu bestellbaren E-Ups über das Bordladegerät mit Wechselstrom (AC) an einer Wallbox rund fünf Stunden für die Füllung. An öffentlichen Schnellladestationen mit Gleichstrom (DC) ist der 32,3-kWh-Akku bei einer maximalen Ladeleistung von bescheidenen 40 kW in gut einer Stunde zu 80 Prozent voll.

Schrammt auch der ID.3 an der Kapazitätsgrenze?

Den ID.3 könnte demnächst dasselbe Schicksal ereilen, das 2020 den E-Up heimsuchte. Das mutmaßt zumindest Edison.Media. Demzufolge sei es nun die hohe Nachfrage für den ID.3, die VW aktuell zu schaffen mache. Den E-Up könne man also als ID.3-Ersatz sehen. Für den preisgünstigsten ID.3 Pro mit "kleiner" 48-kWh-Batterie gebe es bereits einen Bestellstop. Edison.Media berichtet zudem von einer großen Handelskette im Rhein-Main-Gebiet, die bereits jetzt keine ID.3-Bestellungen mehr entgegennehme, zumal die für das Jahr 2022 geplante Produktion des Modells bereits komplett ausverkauft sei. Ein Sprecher von VW Sachsen habe Letzteres bestätigt.

VW selbst äußerte sich gegenüber auto motor und sport auf Anfrage jedoch nur bezüglich des hohen Auftragsbestands für den ID.3, der europaweit gerade bei rund 95.000 Fahrzeugen liege. "Aufgrund dieser starken Nachfrage und der nach wie vor volatilen Halbleiter-Versorgung liegen die Lieferzeiten des ID.3 aktuell bei über neun Monaten", sagte uns ein Sprecher des Konzerns. Man erwarte, dass die Situation mindestens im ersten Halbjahr 2022 weiterhin sehr anspruchsvoll bleibe. Im weiteren Jahresverlauf werde sich die Produktion dann voraussichtlich stabilisieren – sodass die Werke ihre Aufträge schnellstmöglich abarbeiten können. Das Fahrzeug sei bestellbar und VW bemühe sich, die Wartezeit für die Kunden so kurz wie möglich zu halten.

Und der ID.4?

Volkswagen baut den ID.3 im Werk Zwickau. Dort produzieren die Wolfsburger auch andere Elektrofahrzeuge auf Basis des Modularen Elektro-Baukastens und somit auch den ID.4. Die Kammlinie des Werks – so nennt man die Grenze zur hundertprozentigen Produktions-Auslastung – liegt bei 1.200 Autos pro Tag. Im Laufe des Jahres soll diese nochmal um 200 Einheiten angehoben werden, so Edison.Media. Aber auch das reiche eher nicht aus, um mit der Produktion beider Modelle fertig zu werden, weshalb laut einem Händler möglicherweise auch bald ein Annahmestop für ID.4-Bestellungen folgen könnte. VW hingegen wies im Gespräch mit auto motor und sport darauf hin, dass die ID.4-Produktion künftig nicht nur in Zwickau, sondern ebenfalls in Emden sowie in Chattanooga (USA, Tennessee) erfolge. Und im Falle des ID.3 liege die Produktion zum Teil zusätzlich in China.

So oder so: Den E-Up dürfte nichts davon tangieren, baut VW das Elektro-Einstiegsmodell doch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Ob er nun tatsächlich die Rolle des temporären ID.3-Lückenbüßers einnimmt? Volkswagen verneint das ganz klar. "Der E-Up! ist kein Ersatz für den ID.3, weil er ein anderes Segment im Markt bedient", so der Hersteller.