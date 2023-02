Mehr Reichweite dank Zusatzakku

Theoretisch schaffen E-Autos aktuell mit einer Akkuladung bis zu 600 km. Praktisch ist es oft deutlich weniger. Und je mehr Reichweite, desto teurer ist in der Regel auch das E-Auto. Da lohnt es sich, auch für die Zukunftsplanung im Fuhrpark, Lösungsmöglichkeiten auf dem Schirm zu haben. Eine davon ist die Option eines Batterie-Anhängers. Pläne dafür gab es in den letzten Jahren immer mal wieder von verschiedenen Firmen. Zuletzt machte das französische Startup EP Tender hier mit seinem Modell einen Vorstoß.

Den Akku für die Langstrecke einfach mieten

Für die Idee hinter dem Prinzip des Batterie-Anhängers braucht das E-Auto nur eins: eine Anhängerkupplung. Der Anhänger mit der Batterie wird dann an den Stromer gekoppelt und kann die Reichweite des Elektroautos, so etwa das Konzept bei EP Tender, um bis zu 60 Kilowattstunden ergänzen. Je nach Kapazität des betreffenden E-Autos kann das dann eine Verdopplung der Reichweite bringen. Die Kosten für einen solchen Anhänger liegen bei etwa 10.000 Euro. Also kein Schnäppchen. Das Unternehmen EP Tender, das sein Konzept 2024 kommerziell an den Start bringen und bis dahin weiter Pilotprojekte machen möchte, kalkuliert aber ohnehin mit Vermietung (Tagesmiete 10 bis 15 Euro) plus den verbrauchten kWh sowie einer Monatsgebühr. Denn wer nur dann und wann mehr Akku-Kapazität braucht oder unterwegs gerne den leer gefahrenen Strom-Anhänger austauschen will, für den ist Mieten sicher eher das Modell der Zukunft.

Noch bietet nicht jedes E-Auto eine Anhängerkupplung

Knackpunkt der Lösung eines Batterie-Anhängers ist jedoch aktuell noch, dass bislang nicht alle Autohersteller Ihre E-Auto-Modelle Lasten ziehen lassen wollen und insofern ihre Fahrzeuge dann nicht für Lastentransporte zulassen. Das gilt vor allem für kleine Fahrzeuge, die den Anhänger eigentlich wegen ihrer geringeren Reichweite am nötigsten hätten. Bauen Sie als Fahrzeughalter dann eigenmächtig eine Anhängerkupplung ein, sollten Sie die Konsequenzen bedenken: Die Herstellergarantie auf Antriebsakku oder E-Motor kann dadurch zum Beispiel auf dem Spiel stehen.