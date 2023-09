E10: günstiger, aber nicht so beliebt

Der Weg zur Tankstelle ist anders als noch vor ein paar Jahren für die Fahrzeuge im Fuhrpark nicht gerade erfreulich. Immerhin sind die Spritpreise relativ hoch und so suchen wir immer wieder nach Tricks, Kosten einzusparen. E10 ist an den Tankstellen dabei für Benziner noch die günstigste Sorte. Allerdings haben viele Autofahrer hier immer noch das Gefühl, ihrem Fahrzeug mit diesem Kraftstoff nichts Gutes zu tun. E5 wiederum ist teurer und verspricht mehr Leistung. Wie wäre es also, wenn man einfach beide Kraftstoffsorten mischt, um "günstiger" und "besser" in einen Tank zu bekommen?

Wo liegt der Unterschied zwischen E5 und E10?

Grundsätzlich handelt es sich bei beiden Sorten um Superbenzin. Der Unterschied zwischen E10 und E5 liegt im Ethanol-Gehalt. E5 enthält bis zu 5 Prozent Ethanol, E10 wiederum, das es seit 2011 an deutschen Tankstellen gibt, bis zu 10 Prozent Bio-Ethanol. Die gute Nachricht ist daher: Wenn Sie beides mischen, ist das unproblematisch für den Motor. Nur der Anteil an Ethanol verändert sich, nämlich je nach Mischverhältnis.

Schadet das Mischen dem Motor?

Was vielen Autofahrern nicht bewusst ist: Die Sorge, dass E10 nicht gut für das Auto sei, ist in den meisten Fällen unbegründet. Moderne Benziner vertragen sowohl E5 als auch E10. Merken können Sie sich: Autos, die ab 2012 gebaut worden sind, vertragen grundsätzlich beides. Aber auch die meisten älteren Fahrzeuge sollten hier keine Probleme machen. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, ob Ihr Fahrzeug eine Freigabe für E10 hat, können Sie das beim Hersteller erfragen. Wenn Sie wollen, können Sie also sowohl zwischen beiden Sorten wechseln also auch beide mischen, ohne irgendwelche Schäden am Motor befürchten zu müssen. Gegen diese Taktik spricht eigentlich nur, dass der Motor dann eben nicht seine Bestleistung abrufen kann. Was die Preisersparnis beim Mischen von E5 und E10 angeht, sollten Sie bedenken, dass man ab 3 Cent Preisunterschied mit reinem E10, von dem der Motor aufgrund des geringeren Brennwerts etwas mehr braucht, günstiger fährt als mit E5. Beim Mischen dürfte die Ersparnis durch das teurere E5 also pro Tankfüllung eher gering ausfallen.