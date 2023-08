Runderneuerte Reifen sind alte Reifen, die wieder neuwertig gemacht wurden. An sich eine gute Sache. Vor dem Kauf sollten Sie allerdings alle Fakten kennen.

Sind runderneuerte Reifen sicher?

Die Zahl ist gewaltig: Rund 600.000 Tonnen Altreifen fallen in Deutschland an – jährlich, wohlgemerkt. Insofern ist die Idee, für die Fahrzeuge im Fuhrpark runderneuerte Reifen zu kaufen, durchaus positiv. Immerhin wird den Altreifen hier ein neues Leben geschenkt und zwar mit einer neuen Lauffläche.

Sicherheitstechnisch können Sie diesem Verfahren durchaus vertrauen. Denn es gibt genaue EU-Normen, die erfüllt werden müssen, außerdem werden die Reifen genau geprüft. Bei Pkw-Reifen darf zum Beispiel die Karkasse nur einmal runderneuert werden, Fertigung und Prüfung müssen nach EU-Norm ECE R 108 erfolgen. Einen runderneuerten Reifen erkennen Sie in Deutschland an dem E-Prüfzeichen E1 an der Flanke.

Wie wird ein Reifen runderneuert?

Das Verfahren selbst, das hinter einem runderneuerten Reifen steckt, ist recht komplex. Unter anderem wird mit Lasern die Karkasse auf Schäden geprüft, dann die äußere Gummischicht maschinell entfernt und schließlich eine neue Rohgummimischung sowie das gewünschte Profil angebracht. Das Profil wird in einer Heizpresse bei einem Druck von 15 bar und hohen Temperaturen angebracht, durch Vulkanisierung erhält das Gummi seinen elastischen Zustand. Sie können runderneuerte Reifen sowohl als Sommer- als auch als Winter- oder Ganzjahresreifen kaufen.

Welche Vor- und Nachteile bietet die Runderneuerung?

Abgesehen davon, dass dieser Prozess umweltschonender ist als die Herstellung eines neuen Reifens, weil sehr viel Wasser, Rohöl und Energie eingespart werden, bieten runderneuerte Reifen auch Preisvorteile von bis zu 50 Prozent. Sicherheitstechnisch sind sie bei Aquaplaning zwar nicht ganz so gut wie ein Neureifen, haften als Winterreifen aber ebenso gut auf Schnee wie ein entsprechender Neureifen. Auch bei der Kilometerleistung können sie sich mit Neureifen messen.

Zu den Nachteilen dieser Pneus gehört hingegen zum einen ihre Lautstärke. Außerdem ist das preisliche Einsparpotential weniger gut, wenn Sie eine kleine Zollgröße wählen. Davon abgesehen sollten Sie bedenken, dass die Karkassen von vier runderneuerten Reifen jeweils Unterschiede aufweisen, also von verschiedenen Herstellern sein können. Sicherheitstechnisch ist das kein Problem, aber die Fahreigenschaften können dadurch voneinander abweichen, was dann speziell für unerfahrene Fahrer schwierig sein kann.