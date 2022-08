Wo steht die Reifengröße?

Reifen kommen in die Jahre. Dann heißt es auch für Pneus der Fahrzeuge im Fuhrparkmanagement: Weg damit – es müssen neue her. Nicht selten rätseln Autofahrer dann, welche Reifen zum Auto passen. Die bequemste Lösung: Sie lassen eine Werkstatt Ihres Vertrauens die Wahl treffen – und wissen weiterhin selbst nichts. Dabei ist es ziemlich leicht, sich schlau zu machen.

Schauen Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. dem Fahrzeugschein nach. Hier steht drin, welche Reifen für Ihr Fahrzeug zugelassen sind. In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht das unter Punkt 15. Bei älteren Fahrzeugen, die noch einen Fahrzeugschein haben, müssen Sie unter den Ziffern 20 bis 23 nachsehen. Auch im COC-Dokument, dem Certificate of Conformity, das Sie beim Fahrzeugkauf erhalten, stehen alle erlaubten Reifengrößen in Ziffer 32 oder 50. In den Serienreifenkatalogen der Hersteller finden Sie ebenso heraus. welche und wie viele Reifengrößen für Ihr Auto zugelassen sind.

Auch die Flanke der Reifen verrät die Größe

Haben Sie das alles nicht zur Hand, sollten auf den alten Reifen die gleichen Angaben stehen. Eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben sagt Ihnen genau, welche Reifengröße die richtige ist. Zum Beispiel: "195/ 65 R 15". Übersetzt bedeutet das dann: Die Reifenbreite beträgt 195 Millimeter, das Verhältnis von Reifenhöhe zu Reifenbreite ist 65 Prozent. Außerdem brauchen Sie einen Radialreifen mit einen Felgendurchmesser von 15 Zoll.

Extra-Erlaubnis des TÜV für weitere Größen ist möglich

Es ist zwar genau geregelt, welche Reifen für Ihr Fahrzeug zugelassen sind. Sie können aber z.B. für breitere Reifen eine Einzelabnahme durch den TÜV und damit eine Erlaubnis bekommen. Das wird dann in den Fahrzeugpapieren vermerkt.

Beachten sollten Sie außerdem immer den vierten Zahlen-/Buchstabenblock neben der Reifengröße. Die Zahl, z.B. 91, gibt Ihnen verschlüsselt die maximale Traglast eines Reifens an (das wären bei der 91 dann 615 kg). Der Buchstabe, z.B. H, gibt die Höchstgeschwindigkeit an (bei H 210 km/h). Auf die richtigen Reifen sollten Sie unbedingt achten, weil Sie neben Sicherheitsproblemen Ärger mit dem TÜV und Ihrem Versicherungsschutz bekommen können.