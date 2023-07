Mehr als 10.000 Fahrschulen – doch welche ist gut?

Lernen braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Das ist auch beim Erwerb eines Führerscheins, egal, in welcher Klasse, nicht anders. Insofern sollten Nutzer im Fuhrpark, die erstmals oder noch einmal eine Fahrschule besuchen, wissen, worauf es ankommt. Die Auswahl ist zunächst groß, denn in Deutschland gibt es mehr als 10.000 Fahrschulen. Doch nicht jeder Anbieter passt zu den eigenen Bedürfnissen. Und nicht jeder Anbieter ist gut oder gar seriös.

Da der Erwerb eines Führerscheins immer auch mit hohen Kosten verbunden ist, lassen sich die Fahrschüler nicht selten dazu verleiten, sich vor allem von günstigen Angeboten überzeugen zu lassen. Grundsätzlich sollte der Preis natürlich stimmen, allerdings ist er nicht das einzige Kriterium. Mitunter kann sogar eine etwas teurere Fahrschule letztlich günstiger sein, weil Sie hier am Ende wegen der besseren Qualität weniger Stunden brauchen und schneller zum Ziel kommen. Worauf kommt es also bei einer Fahrschule an?

Mit dieser Checkliste finden Sie eine gute Fahrschule: