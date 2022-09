In der EU reicht der nationale Führerschein

Viele Reisende denken gar nicht an den Internationalen Führerschein, wenn Sie in anderen Ländern beispielsweise einen Mietwagen buchen oder als Fahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Das kann auch für die Fahrer im Fuhrpark ein Fehler sein.

Denn während man in der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit dem nationalen EU-Führerschein bestens klar kommt, kann das in Ländern außerhalb der EU teilweise anders sein. Er ist nämlich bei Sprachbarrieren quasi eine Übersetzung unseres nationalen Führerscheins. Gerade bei Reisen in Länder wie USA, Kanada, Thailand, Neuseeland oder Sri Lanka ist er wichtig. Auch für Länder wie Moldawien, Russland, Albanien oder die Ukraine wird er empfohlen.

Wie bekommen Sie den Internationalen Führerschein?

Wichtig: Der Internationale Führerschein ist kein eigenständiger Führerschein, sondern ein Zusatzdokument. Sie brauchen zwingend einen nationalen Führerschein, damit er Ihnen ausgestellt wird. Während eines Fahrverbots in Deutschland darf deshalb auch der Internationale Führerschein nicht genutzt werden.

Beantragen können Sie den Internationalen Führerschein bei der Führerscheinstelle Ihrer Gemeinde oder Stadt. Sie brauchen dafür Ihren Personalausweis, zwei biometrische Fotos, Ihren nationalen Führerschein und etwa 12 bis 18 Euro. Sollten Sie noch keinen EU-Führerschein im Scheckkartenformat haben, wird Ihr Papierführerschein dabei auch noch gleich ausgetauscht. Der Internationale Führerschein gilt dann drei Jahre.

In manchen Ländern reicht der Internationale Führerschein nicht

Nichtsdestotrotz sollten Sie sich auch nicht immer auf ihn verlassen. Es gibt Länder wie z.B. Japan, wo Sie eine japanische Übersetzung brauchen. Oder es wird eine zusätzliche Fahrerlaubnis ( China) oder gar ein Fahrer (Indonesien) verlangt. Sie sollten sich also vorab jeweils genau erkundigen, welche Regelungen für ausländische Autofahrer gelten.