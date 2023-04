Wofür steht der Lastindex?

Mit der richtigen Reifenauswahl stehen und fallen Sicherheit sowie Komfort beim Fahren. Wenn Sie für die Fahrzeuge im Fuhrpark neue Pneus anschaffen, sollten Sie wissen, auf welche Eigenschaften es ankommt. Wichtig ist hier unter anderem neben dem Geschwindigkeitsindex, der Ihnen sagt, für welche Höchstgeschwindigkeit die Reifen zugelassen sind, der Lastindex. Er wird auch Tragfähigkeitsindex genannt und beziffert die Maximallast, die ein Reifen tragen darf. Genauer: Hinter der Zahl verbirgt sich die Kilozahl, mit der der Reifen bei einem bestimmten Reifendruck belastet werden darf.

Was beeinflusst den Lastindex?

Zu finden ist der Lastindex wie auch der Geschwindigkeitsindex oder die Reifendimensionen auf der Flanke des Reifens: in den letzten beiden Zahlen, direkt vor den Buchstaben, die den Geschwindigkeitsindex angeben. Bei 205/55 R 16 91 V wäre das die 91. Was das bedeutet, verraten einschlägige Tabellen. In diesem Fall steht die 91 für eine Last von maximal 615 Kilogramm pro Reifen.

Wichtig ist dabei: Die Werte gelten jeweils für einen Reifenfülldruck von 2,5 Bar. Neben der Bauart des Reifens sind für den Lastindex nämlich auch der Reifendruck sowie das gefahrene Tempo wichtig. Verändern Sie sich, müssen Sie ebenso von einer sich verändernden Maximallast ausgehen. Wenn Ihr Reifendruck etwa sinkt und Sie zudem eine hohe Geschwindigkeit haben, wird der Reifen immer weniger belastbar. Umgekehrt gilt: Wenn Sie den Fülldruck erhöhen, können Sie – im Rahmen des maximal möglichen Drucks – die Belastbarkeit des Reifens erhöhen. Damit wird klar, warum es so wichtig ist, den richtigen Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren. Immerhin beeinflusst dieser die Traglast und damit die Sicherheit.

Darf der Lastindex höher sein als erlaubt?

Welcher Lastindex für Ihr Auto zugelassen ist, finden Sie übrigens in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 in den Zeilen 15.1 und 15.2. Reifen mit zu geringer Belastbarkeit dürfen Sie nicht fahren, weil das ein Sicherheitsrisiko ist. Problemlos können Sie dagegen einen höheren Lastindex wählen, als im Fahrzeugschein vermerkt. Außerdem sollten Sie unbedingt beachten, dass bei Tempo 210 km/h oder mehr die Tragfähigkeit nachlässt. Genaueres hierzu finden Sie ebenfalls in entsprechenden Tabellen, im Fachgeschäft oder beim Reifenhersteller.