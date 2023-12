Nicht immer ist gleich eine Reparatur fällig, wenn das Zündschloss zu klemmen scheint. Wie Sie harmlose Ursachen ausschließen und zur Not noch in die Werkstatt kommen.

Was steckt dahinter, wenn der Schlüssel im Zündschloss feststeckt?

Die Überraschung kommt manchmal, wenn der Schlüssel sich im Zündschloss nicht drehen lässt. Er steckt fest, weil offenbar das Zündschluss klemmt. Wenn das einem Nutzer im Fuhrpark passiert, ist die erste Frage: Was ist da los?

Wie bei so vielen Problemchen im und am Auto, kann das klemmende Zündschloss mehrere Ursachen haben. Dabei sollte man zunächst die harmlosen ausschließen. Mitunter ist schlicht die Lenkradsperre für den Diebstahlschutz aktiv. Womöglich haben Sie das Lenkrad ohne Schlüssel zu stark gedreht. Die Sperre macht sich durch ein Klicken bemerkbar. Versuchen Sie in dem Fall vorsichtig, das Lenkrad zu drehen und dabei den Schlüssel zu bewegen. Zu den harmloseren Ursachen gehört außerdem, dass die Batterie leer ist. Das können Sie leicht testen, indem Sie schauen, ob die Scheinwerfer noch gehen. Oder aber Sie haben den falschen Gang gewählt und der Schlüssel wurde dadurch im Zündschloss eingeschlossen.

Wann muss das Zündschloss getauscht werden?

Manchmal sind Schlosszylinder und/oder Schlüssel auch so schmutzig geworden, dass der Schlüssel feststeckt. Hier wird es nötig werden, beides gründlich zu reinigen, zum Beispiel indem Druckluft in den Zylinder geblasen wird. Der Schlosszylinder kann sich zudem ebenso wie der Schlüssel im Laufe der Zeit abnutzen. In dem Fall ist ein Austausch von einem oder beidem nötig. Wichtig ist, dass Sie jeweils, wenn der Schlüssel im Zündschloss klemmt, nur sehr sachte versuchen, Bewegung in die Sache zu bekommen. Sonst bricht er ab.

Sofern Sie den Schlüssel noch im Schloss bewegen und herausziehen, jedoch die Zündung nicht starten können, versuchen Sie es immer wieder, auch mit verschiedenen Bewegungen. Mit Glück können Sie erreichen, dass die Schließplättchen doch noch richtig in den Zylinder gedrückt werden. Unter Umständen hilft hier etwas Silikonspray. Gelingt es Ihnen so, den Motor doch noch zu starten, sollten Sie jedoch ebenfalls das Schloss tauschen lassen.

Ein einfaches Zündschloss mit Schlüsseln und austauschbarem Zylinder kostet ca. 100 bis 150 Euro. Ist das Zündschloss mit einem Steuergerät gekoppelt, werden schnell über 1000 Euro fällig.