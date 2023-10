Neuwagenrabatt Er richtet sich in der Regel an die Halter von maximal drei Jahre alten Fahrzeugen. Nachteil: Er gilt meistens nur für das erste Versicherungsjahr.

Erstbesitzerrabatt Diesen vergünstigten Tarif bekommt man in der Kfz-Versicherung, wenn man der erste Besitzer eines Fahrzeugs ist. Dafür darf das Fahrzeug übrigens auch schon älter sein.

Garagenrabatt Ein Fahrzeug, das nicht auf der Straße, sondern in der abschließbaren Garage untergestellt wird, halten Versicherer für risikoärmer. Schließlich ist es hier eher vor Diebstahl oder etwa Hagelschäden sicher. Daher erhalten Sie Prozente bei der Prämie.

Treuerabatt Hiermit belohnen manche Versicherungen Mitglieder, die schon sehr lange bei ihnen versichert sind. In der Regel muss man selbst aktiv werden und fragen, ob er einem gewährt wird.

Wenigfahrerrabatt Hier wird die Prämie niedriger, wenn Sie weniger Jahreskilometer zurücklegen. In der Regel gibt es eine Staffelung, nach der die Versicherer den Rabatt festlegen. Sie müssen also keine Punktlandung bei einer bestimmten Kilometerzahl hinlegen. Der Kilometerstand muss jährlich gemeldet werden, bei größeren Abweichungen müssen Sie nachzahlen.

Zweitwagenrabatt Wer ein zweites Auto beim selben Anbieter wie das erste Fahrzeug versichert, bekommt für den Zweitwagen meist eine bessere Schadenfreiheitsklasse. Wie gut diese ausfällt, variiert stark. Manche Versicherer bieten sogar die SF-Klasse des Erstwagens an. Der Zweitwagenrabatt ist auch für Fahranfänger interessant.

Ökorabatt Hier wird belohnt, wenn Sie ein umweltfreundliches, also verbrauchs- und schadstoffarmes Fahrzeug haben, das zum Beispiel mit Hybridantrieb oder Elektromotor ausgerüstet ist.

Werkstattbindungsrabatt

Der Name sagt es bereits: Wenn Sie sich an eine vom Versicherer vorgegebene Werkstatt binden, erhalten Sie einen Prämiennachlass. Das geht nur in der Kaskoversicherung und es sind nur Kfz-Reparaturen betroffen, die Versicherungsleistungen sind. Für alles andere wie Servicearbeiten können Sie weiter frei eine Werkstatt wählen.