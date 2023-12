Schlechte Fahrer stressen im Straßenverkehr sehr

Die einen lassen die Lichthupe ständig aufblitzen, die anderen fahren zu dicht auf oder scheinen keinerlei Vorfahrtsregeln zu kennen. Und auch ansonsten sind andere Autofahrer, egal, ob sie nun schleichen, zwei Parkplätze auf einmal blockieren oder einen beim Überholen extrem schneiden, immer wieder furchtbar nervig.

So können Sie andere Fahrer im Internet bewerten

Bevor die Nutzer im Fuhrpark in solchen Situationen mit großem Unmut im Bauch selbst gefährlich reagieren oder sich zu teuren Reflexen wie einer Beleidigung hinreißen lassen, sollten sie sich lieber einen anderen Weg suchen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Eine Möglichkeit bietet hier das Internetportal fahrerbewertung.de. Alles, was man braucht: Die entsprechende App herunterladen oder die Website nutzen sowie das Kennzeichen des betreffenden Fahrers. Dann können Sie eine positive, neutrale oder negative Bewertung abgeben sowie vermerken, was genau der Fahrer falsch oder alternativ richtig gemacht hat.

Im Unterallgäu fährt man besonders mies Auto

Zugleich gibt es ein Ranking mit insgesamt 738 Kennzeichen aus Deutschland. Es verrät, wie Fahrer aus den Städten, Orten oder Landkreisen im Schnitt bewertet wurden. Was den Vorteil hat, dass Sie etwa vor einer Reise in eine bestimmte Region Deutschlands schon mal checken können, wo Fahrer besonders häufig negativ bewertet wurden. Merken sollte man sich hier auf dem allerletzten Platz vor allem das Ortskennzeichen MN für Mindelheim im Unterallgäu, Bayern. Von dort kommen nach dem Gesamtranking von fahrerbewertung.de die schlechtesten Autofahrer Deutschlands: Die Durchschnittsnote beträgt 5,2. Oft negativ fielen offenbar auch Fahrer aus Kiel, Ludwigshafen, Duisburg und Braunschweig auf (alle Note 4,6)

Woher kommen die besten Fahrer?

Fairerweise sei allerdings erwähnt, dass die besten Autofahrer Deutschlands laut Gesamtstatistik ebenfalls aus Bayern kommen: TIR für den Landkreis Tirschenreuth liegt mit der Note 2,1 auf Platz 1. Dann folgen Weiden in der Oberpfalz in Bayern, Neustadt an der Waldnaab in Bayern, Kemnath in Bayern sowie Naila im Landkreis Hof in Bayern.