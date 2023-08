Was hat die Inspektion mit der Garantie zu tun? Beim Neuwagen geben die Hersteller üblicherweise freiwillig eine Herstellergarantie. Zur Bedingung dafür dürfen sie machen, dass der Fahrer das Auto regelmäßig zur Inspektion bringt. Ohne die dokumentierten Service-Intervalle im Scheckheft erlischt die Garantie.

Müssen Sie zur Inspektion in eine Vertragswerkstatt gehen?

Bei Fahrzeugen, die aus der Garantiezeit bereits raus sind, ist es natürlich ohnehin grundsätzlich Ihnen überlassen, ob Sie eine teure Vertragswerkstatt oder lieber eine günstigere freie Werkstatt wählen. Doch auch in der Garantiezeit ist eine Klausel, die Sie an eine Vertragswerkstatt bindet, unwirksam. Das ergibt sich aus der EU-Verordnung 461/2010. Wichtig ist allerdings – und darauf sollten Sie genau achten –, dass die freie Werkstatt die Inspektion dann fachgerecht nach den Vorgaben des Herstellers durchführt. Lassen Sie das anschließend auch unbedingt auf der Rechnung und im Serviceheft vermerken.