Sie stehen im absoluten Halteverbot Hier haben Sie ganz schlechte Karten, denn es darf sofort abgeschleppt werden. Stellen Sie sich also nicht mal ein paar Minuten hin, um auszuladen. Das gilt insbesondere in Feuerwehrzufahrten und Rettungswegen. Die Ausrede, das Halteverbotsschild nicht gesehen zu haben, zählt übrigens nicht. Dafür müsste es schon komplett zugewuchert gewesen sein.

Sie benutzen widerrechtlich einen Privatparkplatz Der eigentliche Besitzer des Privatparkplatzes kann dann den Abschleppdienst rufen. Und das sogar dann, wenn er noch mühelos einen anderen Parkplatz auf dem Gelände finden könnte. Allerdings muss der Besitzer des privaten Parkplatzes bei den Abschleppkosten in Vorleistung gehen und das Geld dann von Ihnen zurückfordern. Deshalb wählen einige Privatleute hier doch lieber den Weg, erst die Polizei zu kontaktieren, die dann den Halter ermittelt und ihn telefonisch dazu auffordert, das Fahrzeug wegzufahren.

Sie parken den ganzen Tag auf einem Kundenparkplatz Ein ähnlicher Fall wie der Privatparkplatz, nur, dass das noch viel häufiger vorkommt. Gerade Supermarktparkplätze werden von Autofahrern immer wieder als öffentliche Parkplätze missbraucht. Sie stellen das Auto dort ab und gehen dann noch in der Stadt shoppen, zum Sport oder zur Arbeit. Das muss sich der Betreiber des Parkplatzes nicht gefallen lassen und darf das Fahrzeug von Leuten, die keine Kunden sind und/oder die Höchstparkdauer überschreiten, abschleppen lassen.

Sie parken an einer Bushaltestelle

Selbst wenn laut Fahrplan in den nächsten Stunden kein Bus mehr kommt, dürfen Sie Ihr Fahrzeug hier nicht abstellen. Wer es doch tut, behindert den Linienverkehr und darf daher abgeschleppt werden. Das gilt auch an Taxiständen oder auf Sonderfahrstreifen.