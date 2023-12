Wer den Führerschein noch nicht lange hat, ist im Straßenverkehr oft unsicher oder zumindest unerfahren. So lernen Sie, in der Praxis ein guter Autofahrer zu sein.

Nach dem bestandenen Führerschein geht es um Erfahrung

Der bestandene Führerschein ist zwar Grund zur Freude – er ist jedoch kein Grund, sich auf einem erreichten Ziel auszuruhen. Denn mal abgesehen von dem Gefühl der Unabhängigkeit und Freiheit, ist das jetzt erst der Anfang. Wovon? Vom Leben als Autofahrer. Wenn hier ein Nutzer im Fuhrpark noch an genau diesem Beginn steht, geht es vor allem darum, Routine zu bekommen. Denn Führerscheinneulinge sind einerseits oft unsicher, weil sie nicht wissen, wie sie sich in manchen Fahrsituationen verhalten sollen. Zum anderen neigen sie teilweise zur Selbstüberschätzung. Beides kann dafür sorgen, dass Gefahrensituationen zunehmen. Nicht umsonst hat die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen auf deutschen Straßen statistisch das höchste Unfallrisiko. Umso wichtiger ist es, möglichst bald und vor allem souverän die Position des Anfängers zu verlassen. Doch wie gelingt am besten?

So werden Sie möglichst schnell vom Fahranfänger zum Fahrprofi: