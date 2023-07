Zahl der Autodiebstähle so niedrig wie nie

Gestohlen werden kann ein Auto aus dem Fuhrpark theoretisch immer. Doch folgt man dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit, trifft es bestimmte Automodelle und -marken häufiger als andere. Oder anders gesagt: Ein Blick in die aktuelle Diebstahlstatistik kann Ihnen verraten, ob Autodiebe an Ihrem Fahrzeug ein überdurchschnittliches Interesse haben könnten.

Die gute Nachricht dabei ist zunächst: Basierend auf den aktuell verfügbaren Zahlen für 2021, waren die Diebstahlzahlen in keinem Jahr zuvor so niedrig. Wie aus den Daten des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) hervorgeht, gab es 2021 in Deutschland nur 9805 gestohlene Pkw. Das waren im Vergleich zum Vorjahr acht Prozent weniger und erstmals seit Beginn der Diebstahlstatistik waren es weniger als 10.000 Fahrzeuge. Mitte der 1990er Jahre waren es noch 100.000 Fahrzeuge jährlich.

SUVs sind bei Dieben besonders begehrt

Aufpassen muss nach wie vor, wer einen teuren Geländewagen fährt. Stolze neun der zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen waren zuletzt SUVs. Besonders hoch war die Diebstahlquote 2021 bei Land Rover – hier schafften es laut GDV-Statistik drei Modelle in die Top Ten der Diebstahl-Favoriten. Ganz weit vorne als absoluter Liebling der Autodiebe rangierte allerdings der Kia Stinger. Auf 1000 Pkw kamen hier 11,9 geklaute Exemplare. Platz zwei und drei belegten zwei Land Rover (Range Rover 3. Generation und Range Rover Sport 2. Generation mit einer Diebstahl-Quote von 11,1 bzw. 6,5 auf 1000 Pkw gerechnet). Als größter deutscher Diebstahl-Risikokandidat belegte der BMW X6 2. Generation Platz acht.

Weiterhin beliebt waren laut GDV zuletzt Toyota LandCruiser 4. Generation (4. Platz), Hyundai Santa Fe 4. Generation (5. Platz), Land Rover Velar 1. Generation (6. Platz), Chrysler Grand Cherokee 4. Generation (7. Platz), Toyota Lexus NX 1. Generation (9. Platz) sowie Ford/USA Edge 1. Generation (10. Platz).

Mit Blick auf die absoluten Zahlen müssen sich wiederum vor allem Fahrer mit einem Volkswagen (1525 Diebstähle), Audi (1286), Mercedes (997) oder BMW (938) vorsehen. Zusammen stellten sie fast die Hälfte aller im Jahr 2021 gestohlenen Pkw. Zum Vergleich: In absoluten Zahlen wurden 2021 nur 177 Exemplare des Diebstahlquoten-Lieblings Land Rover als gestohlen gemeldet.