Betriebsflüssigkeiten

Sie werden, mal abgesehen vom Motoröl, oft etwas vergessen, halten aber ebenfalls nur eine begrenzte Zeit. Das betrifft sowohl alle Öle am Auto, wie z.B. das Differential- oder Getriebeöl, als auch die Bremsflüssigkeit oder Kühlflüssigkeit. So steht der Motorölwechsel etwa alle 15.000 bis 30.000 Kilometer bzw. alle 1,5 bis zwei Jahre an. Die Bremsflüssigkeit sollte alle zwei Jahre ausgetauscht werden, die Kühlflüssigkeit alle drei bis vier Jahre.