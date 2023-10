Simple Kniffe für alle Auto-Situationen

Manchmal ist die größte Freude, wenn ganz kleine Tricks helfen. Und Autofahrer, das werden auch die Nutzer im Fuhrpark kennen, könnten öfter mal Tipps aus der Kategorie "Gewusst wie" gebrauchen. Zum Beispiel, wenn sie im Sommer in ein Auto zurückkehren, in dessen Front ordentlich die Sonne reingeknallt ist. Ein Griff zum Lenkrad – und Autsch! Da wäre es gut, wenn man in Zukunft genau das durch einen simplen Kniff verhindern könnte, oder? Ebenso, wie sich bestimmt jeder freut, in der eigenen Küche ein simples Mittel gegen schlechte Gerüche im Auto zu finden. Oder im Auto für den Fall der Fälle sogar einen ungeahnten, immer griffbereiten Flaschenöffner parat zu haben. Sie wollen mehr wissen? Kein Problem – mit unseren Lifehacks sind Sie ab sofort fast so gut vorbereitet wie MacGyver.

Diese Tricks helfen Ihnen im Autoalltag weiter: