Ein Motor mit einer hohen PS-Zahl ist nicht alles. So richtig Spaß macht das erst, wenn auch das Drehmoment passt. Doch oft wissen Autofahrer gar nicht, welche der beiden Angaben was genau angibt.

Nicht nur auf die PS schauen

Leistung ist beim Autokauf nicht alles, aber doch eine ganze Menge. Also schauen Sie vermutlich auch für die Fahrzeuge im Fuhrpark auf die PS-Zahl, die Pferdestärken. Und das, obwohl diese Maßeinheit heute längst veraltet ist und die Leistung eines Autos längst in Kilowatt, also kW, angegeben wird. Allerdings spielt eben nicht nur die PS- bzw. kW-Zahl eine Rolle. Für eine hohe Leistung ist es entscheidend, dass der Motor entweder ein hohes Drehmoment oder hohe Drehzahlen erreicht. Die Leistung ist die Energie, die in einer bestimmten Zeit umgesetzt werden kann, meistens erreicht sie ihr Maximum in einem hohen Drehzahlbereich.

Wie hängen Leistung und Drehmoment zusammen?

Das Drehmoment wird in Newtonmeter angegeben bzw. dem Kürzel Nm. Diese Größe ist beim Auto die Kraft, die als Drehung auf die Antriebswelle des Motors wirkt. Drehmoment und Leistung sind zwei eng miteinander verbundene Größen. Das Drehmoment hängt ebenfalls von der Motordrehzahl ab. Allerdings unterscheiden die beiden Größen sich in einem wichtigen Punkt: Hohe Leistung bedingt in der Regel auch hohe Drehzahlen. Ein hohes Drehmoment dagegen kann bereits bei niedrigen Drehzahlen vorliegen. Bestes Beispiel ist das E-Auto: Hier liegt das maximale Drehmoment bereits ab dem Start vor, völlig unabhängig von der Drehzahl.

Was ist wichtiger: Drehmoment oder Leistung?

Bei Autokauf sollten Sie nie nur auf die Leistung schauen. Wichtig ist, dass der Motor ein möglichst hohes Drehmoment hat, dann kann das Auto auf der Straße gut beschleunigen. Oder besser gesagt: Ein hohes Drehmoment bei einer möglichst niedrigen Drehzahl ist das, was Sie brauchen, um mit ordentlich Durchzugstärke zu beschleunigen. Hat das Auto eine große Leistung, sagt das erst einmal weniger darüber aus, wie schnell ihm ein hohes Drehmoment zur Verfügung steht. So kann ein Traktor, der eher eine geringe Leistung hat, mit seinem sofortigen hohen Drehmoment aus dem Stand eine starke Kraft erzeugen. Ein Sportwagen mit 300 PS hingegen mag zwar sehr schnell sein, jedoch hat er beim Anfahren kein so hohes Drehmoment. Fazit: Das Drehmoment ist im Alltag letztlich wichtiger, zumal die Möglichkeiten eines leistungsstarken Motors, der große Geschwindigkeiten erreichen kann, meist ohnehin nicht abgerufen werden.