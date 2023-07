Woher kommt Schimmel im Auto?

Das Tückische an Schimmel ist, dass er einen meist kalt erwischt. Auch im Auto: Plötzlich sehen Sie weiße Häubchen auf Polstern & Co., wo vor Kurzem noch alles völlig okay schien. Tatsächlich sind die Sporen für Schimmelpilze generell überall und landen somit zwangsläufig mal in einem Auto aus dem Fuhrpark. Gerade die Klimaanlage oder die viele Feuchtigkeit in den nassen Monaten des Jahres, auch durch regennasse Kleidung, machen es den Sporen leicht. Undichte Fenster und Türen tun ihr Übriges.

Wo sitzt Schimmel und was wirkt effektiv gegen ihn?

Entscheidend ist, dass Sie bei Schimmel schnell handeln, denn für die Gesundheit ist er alles andere als gut. Haben die Sporen genug Feuchtigkeit gefunden, kann sich auch der Schimmelpilz bequem ausbreiten. Bevorzugt tut er das in Stoffen wie Polstern, Dachhimmel oder Teppichen. Auf solchen Stoffen benutzen Sie zur Entfernung am besten ein spezielles Anti-Schimmelmittel. Achten Sie darauf, dass es kein Chlor oder Wasserstoffperoxid enthält, damit nichts ausbleicht.

Sollten Sie auf den Kunststoffen Schimmel entdecken, können Sie ebenfalls mit Anti-Schimmelspray arbeiten. Alternativ helfen Essigessenz oder reiner Alkohol. Schimmel an den Fenstern sollten Sie besonders gründlich durch Ausbauen der Fenster entfernen, da sich der Befall meist unter der Verkleidung fortsetzt. Häufig deutet ein muffiger Geruch aus der Klimaanlage auf Pilzbefall dort hin. In dem Fall muss ein Profi ran. Gut gegen Schimmel wirkt übrigens eine Ozon-Innenreinigung.

Einfache Verhaltenstipps lassen Schimmel wenig Chancen

Wichtig ist, dass Sie nicht nur den aktuellen Pilzbefall beseitigen, sondern die Ursache dafür finden. Checken Sie das Auto gründlich und lassen Sie z.B. poröse Dichtungen austauschen bzw. rostige Stellen beseitigen.

Sehr hilfreich ist es außerdem, grundlegende Regeln zu beachten. Sorgen Sie dafür, dass das Fahrzeug möglichst in einer trockenen Garage steht und/oder lüften Sie es regelmäßig. Legen Sie einen Auto-Entfeuchter hinein. Lassen Sie keine feuchte Kleidung, nasse Fußmatten oder den triefenden Regenschirm liegen und klopfen Sie schneenasse Schuhe vor dem Einsteigen ab. Je besser Sie Feuchtigkeit aus Ihrem Auto fernhalten, desto weniger Chancen haben die Pilzsporen, es sich gemütlich zu machen.