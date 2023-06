Die Limousine bietet Platz und Komfort

Welche Karosseriebauform darf es denn nun für das neue Fahrzeug im Fuhrpark sein? Wenn man hier, wie häufig der Fall, zwischen Limousine und Coupé (Kombi, Cabrio & Co. schließen wir an der Stelle mal bewusst aus) wählen möchte, dann stellen sich sogleich die nächsten Fragen: Wo genau liegt eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Und welche Vor- und Nachteile muss ich bedenken?

Die klassische Limousine ist dabei die Standardform, die beim Autokauf auch sehr häufig gefragt ist. Das Dach ist fest, die Karosserie geschlossen. Die Kabine ist meist hoch, Motorhaube und Kofferraum mit meist Stufenheck sind abgesetzt bzw. abgetrennt. In der Regel hat eine Limousine vier Türen und Sie profitieren durch die Trennung vom Kofferraum von einem ruhigen Fahrsound im Innenraum. Weiteres Plus der Limousine: Sie hat meist ordentlich Platz für Insassen sowie Gepäck und ist vor allem praktisch ein Gewinn. Denn selbst auf der Rückbank kann man hier auf längeren Fahrten entspannt ans Ziel kommen.

Das Coupé ist sportlich und wendig

Das Coupé wiederum gilt zwar als Ableger der Limousine, ist in der Praxis jedoch eher für Fahrer geeignet, die das Fahrzeug weniger als Transportmittel auf langen Fahrten sehen. So ist die Rückbank eines klassischen zweitürigen Coupés immer nur zugänglich, wenn man die Vordersitze wegklappt. Auch der Kofferraum bietet häufig weniger Platz, zudem ist es recht laut in der Fahrerkabine. Das Coupé eignet sich somit mehr für Fahrer, die ein sportlich-elegantes Auto mit schönem Design schätzen und bei denen Fahrspaß über Praktikabilität steht. Es gibt inzwischen jedoch auch viertürige, als Coupé vermarktete Modelle, teilweise sind Coupé-Varianten auch einfach Abwandlungen der jeweiligen Limousinen-Variante.

Das Dach beim Coupé ist meist kurz oder fällt nach hinten ab, weil es keine richtige B-Säule hat, ist sein Design mit der flacheren Karosserie eleganter. Neben dem geringeren Platzangebot bietet es auch den Nachteil, weniger Anhängelast ziehen zu können, weil es leichter als eine Limousine ist. Gleichzeitig spart das geringere Gewicht Sprit. Für kürzere Alltagsfahrten ist es zudem gut geeignet, zumal es im Gegensatz zur längeren Limousine wendiger und komfortabler bei der Parkplatzsuche ist.