Den Überblick über die Flut an Motorölen bekommen

Motoröl ist nicht gleich Motoröl. Es gibt unzählige Sorten, Produkte und Spezifikationen, die für die Fahrzeuge im Fuhrpark zur Auswahl stehen. Doch abgesehen von all den verschiedenen Details, die etwa die Viskosität betreffen, lassen sie sich grob in zwei Kategorien unterteilen: einerseits die synthetischen Öle, andererseits die mineralischen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die eine Mischung aus den beiden ersten ist: die teilsynthetischen Öle.

Was macht ein mineralisches Motoröl aus?

Mineralische Öle sind am wenigsten behandelt. Herstellungsgrundlage ist Erdöl, in der Raffinerie wird dieses Öl nur noch destilliert und etwas aufbereitet, damit es die entsprechenden Eigenschaften hat. Weil mineralische Öle somit relativ simpel herzustellen sind, sind sie zugleich am billigsten. Außerdem sind sie lange haltbar, weil sie anders als synthetische Öle nicht mit lauter Additiven angereichert sind, die sich nach und nach abbauen.

Welche Vorteile bietet ein synthetisches Motoröl?

Sehr viel komplexer ist die Angelegenheit bei vollsynthetischen Ölen. Sie haben zwar die gleiche Grundlage wie die mineralischen Motoröle, nämlich Erdöl, werden aber sehr viel weiter verarbeitet. Die Folge: Vollsynthetische Öle weisen eine sehr geordnete molekulare Struktur auf. Außerdem enthalten sie zahlreiche Additive, um ihnen bestimmte Eigenschaften zu geben. Preislich spielen vollsynthetische Öle damit in der Oberliga. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie bei Temperaturschwankungen eine deutlich bessere Performance hinlegen. Vollsynthetische Öle sind zudem reiner und schmieren den Motor besser, was einerseits den Verschleiß reduziert und andererseits Sprit spart.

Teilsynthetische Öle als Kompromiss

Da Motoren heute hochkomplex sind, sind die vollsynthetischen Motoröle inzwischen die erste Wahl für moderne Fahrzeuge. Schlicht, weil sie deutlich leistungsstärker sind als mineralische Öle. Für ein älteres Auto wiederum kann ein mineralisches Öl die bessere Wahl sein. Bei einem teilsynthetischen Öl wurden mineralisches und vollsynthetisches Öl vermischt. Das sorgt dann dafür, dass der Preis günstiger ist und einerseits mehr Additive enthalten sind, was die positiven Eigenschaften steigert. Allerdings sorgt ihr mineralischer Anteil dafür, dass sie den vollsynthetischen Ölen immer noch klar unterlegen sind.