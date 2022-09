Nicht stopfen, sondern gut planen

Spätestens, wenn mit dem eigenen Fahrzeug oder dem privat nutzbaren Firmenwagen aus dem Fuhrpark mal eine Reise mit einigem Gepäck ansteht, fluchen viele Autofahrer über ihren Wagen. Weil der Kofferraum vermeintlich zu klein zu sein scheint, überall mehr Stauraum sein könnte und das Spiel, dass Gepäck perfekt zusammen zu puzzeln, einen sehr ins Schwitzen bringen kann.

Natürlich bieten Fahrzeuge je nach Klasse und Modell unterschiedlich viel Platz für Gepäck. Und Sie können nicht erwarten, dass ein Kleinwagen unterbringt, was in einen Van passt. Aber tatsächlich ist gute Organisation eine Menge wert. Wer einfach nur zufällig Koffer und Taschen in den Kofferraum stopft, verschenkt viel Platz. Wer strukturiert vorgeht und dazu noch einige Optionen seines Fahrzeugs nutzt, bekommt eine ganze Menge unter. Wichtig bei allen Tipps: Beachten Sie immer, dass Sie das maximal erlaubte Zuladungsgewicht (Insassen plus Gepäck) für Ihr Auto nicht überschreiten. Das ist sicherheitsrelevant.

Diese Tipps schaffen beim Beladen maximalen Platz: