Welche Standards verschwinden?

Die Automobilbranche ist stark im Wandel . Das liegt nicht nur an der Elektromobilität , sondern zudem daran, dass immer mehr technische Standards aus den Autos von heute und morgen verschwinden. Teilweise sind darunter Dinge, an die man sich über die Jahre gewöhnt hat.

Welche lieb gewonnenen Details wird uns der Fortschritt also in Zukunft beim Fahren irgendwann ganz nehmen? Die gute Nachricht zuerst: Das Lenkrad wird wohl erst einmal noch eine ganze Weile bleiben – insofern haben Sie hier einen bekannten Begleiter, an dem Sie sich weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes festhalten können.

Diese Autoteile sind bald Geschichte: