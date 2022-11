Künstliche Fahrgeräusche als Warnung

Zu den Dingen, die an E-Autos gelobt werden, gehört auch, dass sie besonders geräuscharm sind. Ein klarer Vorteil, der für jeden Fahrer im Fuhrpark allerdings in bestimmten Situationen auch von Nachteil sein kann: E-Autos sind nämlich oft so leise, dass andere, vor allem Fußgänger, sie nicht hören. Gerade Kinder, ältere oder sehbehinderte Menschen sowie Radfahrer sind besonders gefährdet. Unfälle können die Folge sein.

Deshalb haben die Hersteller schließlich eine Lösung gefunden und AVAS entwickeln lassen: Das Acoustic Vehicle Alerting System, was übersetzt Akustisches Fahrzeug Warnsystem bedeutet. Sounddesigner haben sich hier künstliche Fahrgeräusche überlegt, mit denen andere Verkehrsteilnehmer auf das E-Auto oder das Hybridfahrzeug leichter aufmerksam werden.

Wann wird AVAS aktiv?

AVAS ist dabei jeweils bei Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h und beim Rückwärtsfahren aktiv und sendet automatische Schallzeichen aus. Dabei muss für andere auch hörbar sein, ob das Elektroauto gerade abbremst, beschleunigt oder gleichmäßig schnell fährt. Bei Beschleunigung z.B. muss das Geräusch wie bei einem Verbrenner lauter werden. Von der Lautstärke her bewegt sich das AVAS zwischen 56 und 75 Dezibel, je nach Hersteller sind die Sounds dann individuell designt, müssen allerdings dabei jeweils einem Verbrennungsmotor ähneln. Musikstücke oder Naturgeräusche sind also nicht erlaubt.

Bei einem Tempo über 20 km/h wird das System wieder leiser, dann sind die Abrollgeräusche des elektrischen Fahrzeugs nämlich so deutlich hörbar, dass es keiner zusätzlichen Warnung mehr bedarf.

Wer jetzt ein neues E-Auto kauft, bekommt ohnehin nur ein Fahrzeug mit AVAS. Seit Juli 2021 ist es bei Neuwagen mit Elektro- oder Hybridmotor in der EU nämlich Pflicht. Bei älteren Fahrzeugen muss das Warnsystem hingegen nicht nachgerüstet werden, auf Wunsch ist das aber möglich.