Immer öfter lässt sich der Führerschein online umschreiben

Bis 2033 müssen rund 43 Millionen Führerscheine in Deutschland umgetauscht werden. So will es die EU, um fälschungssicherere und einheitlichere Dokumente auszustellen. Ein logistischer Kraftakt, über den sich kaum ein Autofahrer freut. Immerhin bedeutet das, dass Sie extra einen Behördengang vor sich haben. Doch bevor die Nutzer im Fuhrpark deshalb stöhnen, sollten sie sich informieren, wie der Umtausch in der eigenen Kommune gehandhabt wird. Teilweise ist das inzwischen durchaus online möglich bzw. mehr und mehr Landkreise und Städte werden in den nächsten Jahren folgen.

Was braucht man für den digitalen Umtausch des Führerscheins?

Bietet Ihre Stadt- oder Kreisverwaltung den digitalen Umtauschservice an, brauchen Sie nur einem Computer mit Internetzugang. Bei den nötigen Antragsunterlagen müssen Sie außerdem sicherstellen, dass diese vorliegen. Ob Sie diese dann elektronisch bereitstellen und/oder noch per Post an die Behörde schicken müssen, variiert. Nötig ist neben dem biometrischen Passbild etwa auch Ihr Reisepass oder Personalausweis in Kopie. Außerdem müssen Sie den alten Führerschein bereithalten. Diesen werden Sie in der Regel auch noch per Post an die zuständige Führerscheinstelle senden müssen.

Wie lange dauert der Führerscheinumtausch?

Das Prozedere variiert je nach Stadt oder Kreis jeweils etwas. Die entsprechenden Behörden bieten aber dazu Informationen auf Ihrer Internetseite an. Auch, ob der Online-Service überhaupt angeboten wird oder immer noch der persönliche Weg zur Führerscheinstelle nötig wird, lesen Sie hier nach. Zuständig für die Umschreibung ist jeweils die Gemeinde, in der Sie Ihren ständigen Wohnsitz haben.

Sofern das Umschreiben an Ihrem Wohnsitz noch nicht digital angeboten wird, können Sie oft zumindest Termine online buchen oder Antragsformulare herunterladen und ausfüllen. Auch das beschleunigt den Vorgang vor Ort. Je nachdem, wann Ihre Frist für den Umtausch des alten Führerscheins abläuft, sollten Sie auch für den digitalen Antrag Vorlaufzeit einplanen. Es dauert etwa acht Wochen, bis Sie den neuen Führerschein haben. Beachten Sie bei einem alten Papierführerschein: Sofern Ihre aktuelle Führerscheinstelle diesen nicht ausgestellt hat, brauchen Sie noch eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde. Diese Abschrift lässt sich telefonisch, postalisch und teilweise online anfordern.