Die Kupplung wird stark strapaziert

Wer buchstäblich täglich mit Füßen getreten wird, muckt irgendwann schon mal auf: Keine Frage, die Kupplung ist bei jedem Fahrzeug, also ebenso jenen im Fuhrpark, ein stark strapaziertes Bauteil. Und weil sie eben ständig benutzt werden muss, kann es schon mal passieren, dass Sie das Kupplungspedal durchtreten und merken: Huch, das Pedal kommt nicht zurück, sondern hängt.

Wenn das Kupplungspedal hängt, ist die Weiterfahrt vorbei

Wer das registriert, sollte zunächst mal nicht in Panik geraten – aber auch bei der nächsten Gelegenheit anhalten. Immerhin können Sie jetzt nicht mehr die Gänge wechseln und auch ein durchgetretenes Kupplungspedal macht das Fahren unmöglich. Insofern ist ein Stopp zwingend notwendig. Schalten Sie auch den Motor aus.

Was können Sie selbst tun?

Mit dem Fuß können Sie nun mit sachten Bewegungen versuchen, das Pedal wieder zu lösen. Auch Handeinsatz mit leichtem Ziehen ist erlaubt, beachten Sie aber jeweils, dass es kontraproduktiv ist, mit viel Krafteinsatz zu arbeiten oder gar daran zu rütteln. Dadurch könnten Sie das Problem eventuell sogar noch verschlimmern, weil mehr kaputtgeht. Ist die Kupplung hängen geblieben, während ein Gang eingelegt war, ist es sinnvoll, in den Leerlauf zu wechseln und noch einmal mit sachten Bewegungen durch Fuß oder Hand das Pedal zu lösen versuchen.

Meist liegt es an der Hydraulik

Sofern diese Versuche scheitern oder aber die Kupplung bald darauf wieder hängt, führt der nächste Weg direkt in die Werkstatt. Wobei Sie, sofern Sie das Pedal gar nicht erst wieder lösen können, natürlich einen Abschleppdienst rufen müssen. In der Werkstatt muss dann geprüft werden, ob die Kupplung an sich defekt ist oder aber ob es sich nur darum handelt, dass Hydraulikflüssigkeit wegen eines beschädigten Geber-/Nehmerzylinders ausgetreten ist. Den Verlust von Hydraulikflüssigkeit würden Sie in der Regel auch an nassen Flecken unter dem Auto bemerken.