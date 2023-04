Auf Busspuren dürfen teilweise auch andere Fahrzeuge fahren. Doch wer hier zu Unrecht fährt, muss tief in die Tasche greifen.

Welche Bußgelder drohen auf der Busspur?

Manchmal ist die Busspur in der Stadt allzu verlockend für Autofahrer. Dann nämlich, wenn auf den anderen Spuren Stillstand herrscht und man über die Busspur ganz schnell vorwärts huschen könnte. Doch solche Manöver sollten sich die Fahrer im Fuhrpark verkneifen, wenn sie kein Bußgeld zahlen möchten.

Wer die Busspur verbotswidrig benutzt, muss mit mindestens 15 Euro Verwarngeld rechnen. Das kann auch wesentlich höher ausfallen, z.B., wenn man einen Bus beim Abbiegen nicht durchfahren lässt und es zu einem Unfall kommt. Dann sind 170 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot fällig. Auch Halten oder gar Parken auf der Busspur kostet mindestens 55 Euro. Zudem können Sie abgeschleppt werden.

Wer darf die Busspur befahren?

Der Sonderfahrstreifen für Busse ist leicht zu erkennen. Er ist mit dem Verkehrszeichen 245 gekennzeichnet: Zu sehen ist auf dem runden, blauen Schild ein weißer Bus. Grundsätzlich ist diese Spur dafür da, dass Fahrzeuge des öffentlichen Linienverkehrs sie benutzen und so im oft überfüllten Stadtverkehr schneller vorankommen. Auf der speziellen Fahrbahnmarkierung dürfen sich außerdem noch Fahrzeuge des Schüler- und Behindertenverkehrs fortbewegen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie ein Schulbus-Schild aufweisen.

Mit Zusatzschildern wird jedoch das Fahrverbot für alle anderen auf der Busspur öfters zu bestimmten, weniger verkehrsträchtigen Zeiten aufgehoben, also zum Beispiel abends.

Teilweise Ausnahmen für E-Autos

Zudem heben die Zusatzschilder regelmäßig das Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge auf. Das kann Taxen betreffen, Fahrräder oder Krankenfahrzeuge. Eine Besonderheit gibt es in einigen deutschen Städten für E-Autos: Auch sie dürfen teilweise auf der Busspur unterwegs sein. Allerdings gibt es dafür keine einheitliche Regelung, über diese Ausnahme für E-Autos entscheiden die Kommunen. Achten Sie also stets auf die Zusatztafeln.

Als normaler Autofahrer und wenn man kein E-Auto fährt, hat man also hier meist das Nachsehen und muss der Busspur fernbleiben. Mehr noch: Busse auf der Busspur haben immer Vorrang bei der Durchfahrt. Wer abbiegen will und dabei die Busspur kreuzt, muss sie also zuerst vorlassen.