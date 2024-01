Beim Spurwechsel mit Panne besonders vorsichtig fahren

Eine Panne ist nie eine erfreuliche Angelegenheit. Erst recht nicht auf der Autobahn, wo der fließende Verkehr so schnell fährt, dass man besonders aufpassen muss. Und selbst dieses Szenario kennt noch eine Steigerung: wenn Sie auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn liegen bleiben. Dann sollten die Nutzer im Fuhrpark sehr genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Denn kopflose Hauruckaktionen können fatal enden.

Im Normalfall merkt man noch rechtzeitig, dass sich eine Autopanne anbahnt, kann den Fahrstreifen rechtzeitig nach rechts wechseln und dann auf dem Standstreifen oder dem nächsten Parkplatz halten. Schon hier gilt besondere Vorsicht: Meist wird das Auto bei einer Panne langsamer und es könnte sein, dass Sie beim Spurwechsel nach rechts von schnelleren Pkw überholt werden. Schalten Sie in jedem Fall sofort das Warnblinklicht an, wenn etwas nicht stimmt.

Müssen Sie links ein Warndreieck aufstellen?

Wenn es sehr blöd läuft, kann das Auto auf dem linken Fahrstreifen stehen bleiben. Dann sollten Sie so nah wie möglich an die Mittelleitplanke heranfahren. Steigen Sie ausschließlich auf dieser Seite aus, nachdem Sie eine Warnweste angelegt haben, und bringen Sie sich dann in dem Bereich zwischen den Mittelleitplanken in Sicherheit. Ein Warndreieck sollten Sie, um die Pannenstelle zu sichern, nur dann aufstellen, wenn Sie damit nicht sich oder den fließenden Verkehr in Gefahr begeben. Der Schutz des eigenen Lebens geht trotz der Pflicht zur Sicherung der Unfall- bzw. Pannenstelle vor.

Niemals zu Fuß über die Autobahn laufen

Gar keine gute Idee ist das Überqueren der Fahrbahn: Die Geschwindigkeiten auf der Autobahn sind so immens, dass Sie diese als Fußgänger gar nicht richtig abschätzen können, wie schnell ein eben noch weiter entferntes Fahrzeug direkt bei Ihnen sein kann. So kann ein Auto, das 180 km/h schnell fährt, 50 Meter in einer Sekunde zurücklegen. Hier droht Lebensgefahr. Deshalb sollte man nie zu Fuß über die Autobahn laufen, um den vermeintlich sichereren Seitenstreifen zu erreichen. Informieren Sie stattdessen die Polizei oder den Notruf und lassen Sie das Pannenfahrzeug und sich selbst lieber von den Profis in Sicherheit bringen.