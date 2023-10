E10 ist zwölf Jahre nach seiner Einführung immer noch unbeliebt

Manchmal ist es schwierig mit den Autofahrern. Einerseits fühlen sich praktisch alle von den hohen Kraftstoffpreisen belastet. Andererseits nutzen zumindest diejenigen, die einen Benziner fahren, häufig eine Möglichkeit mit Spareffekt nicht: E10. Falls auch Sie bei den Fahrzeugen im Fuhrpark Bedenken haben, den meist um die sechs Cent billigeren Biosprit zu tanken, haben Sie vermutlich ebenso einige verbreitete Vorurteile im Kopf wie die Mehrheit der deutschen Autofahrer.

Denn obwohl es den Biokraftstoff, der einen höheren Anteil an Ethanol – genauer gesagt maximal zehn Prozent – enthält, bereits seit 2011 an deutschen Zapfsäulen gibt, ist er uns immer noch ziemlich wenig vertraut. Dabei hat er durchaus mehr zu bieten als nur eine Preisersparnis. Der Faktencheck ermutigt Sie womöglich, beim nächsten Tanken doch einmal den Biosprit zu wählen. Denn wie das so ist mit Vorurteilen: Oft entstehen sie dadurch, dass wir uns scheuen, eine neue bzw. uns unbekannte Sache wirklich kennenzulernen und stattdessen mit Halbwissen jonglieren.

Diese Vorurteile über E10 sollten Sie hinterfragen: