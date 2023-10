Getränke oder Nahrungsmittel im Handschuhfach kühlen

Wäre es nicht schön, sich während der Fahrt einfach ein kaltes Getränk aus dem autoeigenen Kühlschrank schnappen zu können? Oder auch für andere Dinge, die speziell im Sommer keine Wärme vertragen, einen kühlen Platz im Auto zu haben? Von Schokolade bis zu Schinkensnacks gibt es da ja einiges. Klingt nur mit einer elektrischen Kühlbox realistisch? Von wegen. Denn womöglich gibt es im Fuhrpark sogar bereits Fahrzeuge, die ein integriertes Kühlfach haben. Nur wissen das viele Autofahrer gar nicht oder entdecken es nur zufällig.

Die Kühlfunktion ist oft schon vorhanden

Bei Fahrzeugen ab der oberen Mittelklasse ist die Funktion oft sogar Standard oder lässt sich beim Neuwagenkauf für einen kleinen Aufpreis dazukaufen. Sie erkennen ihr Vorhandensein in der Regel an einer Schneeflocke im Handschuhfach bzw. einem regulierbaren Rädchen. Gefunden? Wie es bei Ihrem Auto genau funktioniert, können Sie in der Bedienungsanleitung nachlesen. Voraussetzung dafür, dass das Handschuhfach gekühlt wird, ist, dass die Klimaanlage an ist. Insofern erreichen Sie natürlich keine Gefrierschrankkälte, aber einen kühlenden Effekt. Mit dem Rädchen können Sie die Luft der Klimaanlage in das Handschuhfach leiten oder wegregulieren.

So einfach lässt sich das Handschuhfach umbauen

Sollte Ihr Fahrzeug das praktische Feature nicht haben, lässt sich das Handschuhfach oft auch umbauen. Voraussetzung ist hier ebenfalls, dass das Auto eine funktionierende Klimaanlage hat. Für den Einbau können Sie spezielle Nachrüstsätze verwenden. Das Handschuhfach wird für die Arbeiten vorübergehend komplett ausgebaut. Entscheidend ist dabei, dass ein Schlauch vom Lüftungskanal Ihres Autos in das Handschuhfach geführt wird. Für die Stelle, wo die Luft hereingelassen wird, brauchen Sie eine Bohrmaschine. Ein im Nachrüstsatz vorhandenes Ventil steuert später die Kühlung. Meistens ist der Umbau ziemlich einfach und erfordert keine großen handwerklichen Vorkenntnisse. Aufpassen sollten Sie jedoch, bevor Sie das Handschuhfach ausbauen, beim Beifahrerairbag. Trennen Sie hier vorher den Pluspol der Batterie, um Airbagfehlermeldungen zu vermeiden.