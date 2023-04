Oft verkürzen sie uns die Zeit und sind eine Hilfe, teilweise können Beifahrer einen jedoch auch an den Rand des Wahnsinns treiben. Kennen Sie diese besonders ärgerlichen Kandidaten?

Beifahrer können sich einmischen, nörgeln, belasten

Autofahren ist immer nur so anstrengend wie die Umstände es gerade gestalten. Was im Umkehrschluss heißt: Ohne gewisse Störfaktoren kann Autofahren ziemlich entspannt sein. Und dabei spielen, das wird jeder Nutzer im Fuhrpark bereits erlebt haben, andere Menschen eine tragende Rolle. Nicht nur diejenigen, die als Autofahrer den restlichen Straßenverkehr nervig machen können, sondern ganz besonders jene, die gelegentlich auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.

Ebenso wie ein Beifahrer einem wunderbar die Zeit verkürzen oder einem beim Finden des Wegs behilflich sein kann, liegt es mitunter ebenso in seiner Macht, das Autofahren anstrengender zu machen als nötig. Weil er sich zum Beispiel ungefragt einmischt, nörgelt, dauernd Extrawünsche hat. Und wir uns gelegentlich und ganz besonders auf längeren Fahrten wünschen, ihn oder sie einfach wegzaubern zu können. Kein Wunder also, dass laut einer Umfrage der Tankstellenkette HEM etwa jeder dritte Autofahrer am liebsten alleine im Auto unterwegs ist.

Wer ist also besonders nervig? Eine Typologie der schlimmsten Beifahrer: