Humorvolle und praktische Gadgets für unterwegs

Autofahren ist zwar definitiv eine Sache, die man ernst nehmen sollte. Doch wer sagt, dass man es sich dabei nicht auch ein wenig schöner und auch mal lustiger machen darf? Wer im Fuhrpark oder privat viel hinterm Steuer sitzt, wird es zu schätzen wissen, wenn er dabei von ein paar netten, humorvollen und teils durchaus praktischen Gadgets begleitet wird.

Ein schöner Nebeneffekt der Begleiter, die wir Ihnen jetzt vorstellen, ist außerdem: Sie sorgen dafür, dass Ihr Auto nicht mehr nur eines von vielen ist. Sondern einige davon machen es sogar ziemlich unverwechselbar. Und nicht in der Masse unterzugehen, ist doch eigentlich immer ein lohnenswertes Gefühl, oder?

Dass Sie die meisten Gadgets auf unserer Liste nicht wirklich brauchen – geschenkt. Doch wenn man immerzu an die wichtigsten und sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmale denkt und generell stets konzentriert und umsichtig im Straßenverkehr unterwegs ist, darf man seinem Auto (und sich selbst) doch auch hier und da ein bisschen Spaß schenken, oder? Bei dem Zubehör, das in Deutschland im Straßenverkehr gar nicht erlaubt ist, bietet sich ja vielleicht mal ein Austesten in einem Urlaubsland an.

Mit diesen Gadgets macht Autofahren mehr Laune: