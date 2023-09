Eine Plastikflasche auf dem Autoreifen ist in der Regel nicht nur ein blöder Scherz eines Passanten. Sondern ein Trick von Autodieben. So funktioniert die Masche.

Autodiebe haben immer neue Tricks

Was würden Sie machen, wenn Sie mit Ihrem Auto losfahren wollen und beim Rollen der Reifen plötzlich ein enorm lautes und knackendes Geräusch hören? Im Normalfall hält man an und steigt aus, um zu sehen, was da los ist. Und in den meisten Fällen ist das auch genau richtig. Manchmal steckt hinter dem Geräusch jedoch ein übler Trick von Autodieben. So schützen sich die Nutzer im Fuhrpark dagegen.

Wie die eingeklemmte Flasche am Radkasten Dieben hilft

Autodieben fällt immer wieder eine neue Masche ein. In dem Fall sorgen sie für die alarmierenden Geräusche, indem sie eine Plastikflasche auf der Beifahrerseite im Radkasten verstecken. Die Idee dahinter: Wird das Auto gestartet und bewegt, wird die Flasche zerdrückt und hört sich im Fahrzeuginneren sehr bedrohlich laut an. Steigt der Fahrer dann vor Schreck aus, um die Ursache des Lärms zu suchen, lässt er meistens in der Panik und Hektik den Schlüssel stecken. Während er noch um das Auto herumläuft, sich bückt und sucht, nutzen die Diebe dann die Gelegenheit beim Schopf: Sie steigen schnell in das Auto, bei dem der Motor ja noch läuft, und fahren davon. Da alles innerhalb weniger Sekunden passiert, sind die Autobesitzer meist völlig überrumpelt.

Wie Sie den Autodieben einen Strich durch die Rechnung machen

In Deutschland ist diese Masche zwar bis jetzt anders als in Ländern wie den USA, Südafrika oder Mexiko, noch kein Trend. Aber da Diebstahlmethoden schnell nachgeahmt werden, kann es nicht schaden, vor dem Losfahren einen genaueren Blick auf das eigene Auto zu werfen. Für den Fall, dass Sie tatsächlich eine Plastikflasche im Radkasten entdecken, ist dringend davon abzuraten, sich selbst um die Diebe, die vermutlich gerade ganz in der Nähe sind, zu "kümmern". Rufen Sie stattdessen die Polizei und melden Sie den Fall. Grundsätzlich sollten Sie sich außerdem immer angewöhnen, das Auto nur zu verlassen, wenn der Motor aus ist und Sie den Schlüssel abgezogen haben. Im Zweifelsfall ist es sogar empfehlenswert, das Auto selbst beim kurzen Aussteigen lieber abzuschließen.