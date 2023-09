Es kommt auf die A- und B-Verstöße an

Wer seinen Führerschein gerade erst erworben hat, muss in den kommenden zwei Jahren besonders aufpassen. Immerhin steht man dann in der Probezeit besonders auf dem Prüfstand. Doch was, wenn ein Führerscheinneuling, vielleicht auch aus dem Fuhrpark, in dieser Zeit Punkte in Flensburg kassiert?

Da Einträge im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes ( KBA) gar nicht so selten sind, gilt für Fahranfänger zunächst ebenso wie für erfahrene Fahrer: Sie dürfen durchaus mal einen oder mehrere Punkte kassieren, ohne dass zwangsläufig gleich der Lappen weg ist. In der Probezeit wird allerdings genau nach A-Verstößen und B-Verstößen unterschieden. A-Verstöße sind dabei gravierender, dazu zählen etwa Fahren unter Alkoholeinfluss, Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 21 km/h oder unerlaubte Handynutzung am Steuer. B-Verstöße sind etwa das Überziehen der Hauptuntersuchung (HU) um mehr als 8 Monate oder mit abgefahrenen Reifen unterwegs zu sein.

Punktverstöße können die Probezeit verlängern

Eine Auswirkung haben Punktverstöße in der Probezeit meistens vor allem auf die Dauer der Probezeit. Dabei gilt: Wenn Sie einen A-Verstoß oder zwei B-Verstöße haben, verlängert sich die Probezeit von zwei auf vier Jahre. Zusätzlich müssen Sie an einem Aufbauseminar teilnehmen. Sollten Sie noch einen zweiten A-Verstoß oder einen dritten bzw. vierten B-Verstoß hinlegen, werden Sie verwarnt und erhalten die Empfehlung, eine verkehrspsychologische Beratung zu besuchen.

Wann müssen Fahranfänger die Fahrerlaubnis abgegeben?

Der dritte A-Verstoß sowie der sechste B-Verstoß führen zum Entzug der Fahrerlaubnis. Ganz entzogen werden kann die Fahrerlaubnis in der Probezeit außerdem bereits ab 3 Punkten, sofern Sie diese alle bei einem Verstoß erhalten. Das ist aber bei langjährigen Fahrern nicht anders. Ebenso gilt natürlich für Fahranfänger wie für alle anderen Fahrer, dass der Führerscheinentzug unweigerlich folgt, wenn das Punktekonto des Fahrers 8 Punkte erreicht.