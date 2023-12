Immer Handbremse anziehen und Gang einlegen

Es ist eines dieser Horrorszenarien, die man als Autofahrer fürchtet: Das Auto steht geparkt an einer steilen Straße – und rollt einfach davon. Damit das den Nutzern im Fuhrpark nicht passiert, lassen sich jedoch zum Glück einige Vorsorgemaßnahmen treffen. Am besten ist es hier prinzipiell, der üblichen doppelten Sicherung zu vertrauen: Also fest die Handbremse anziehen und den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einlegen. Bei Automatikfahrzeugen wählen Sie P. Je nach Automodell und Alter des Fahrzeugs ist die Handbremse nicht immer in gleich gutem Zustand. Deshalb sollten Sie sie, wenn Sie Schwächen bemerken, nachstellen lassen.

Wie können Sie das Auto zusätzlich vor dem Wegrollen sichern?

Je nachdem, wie stark das Gefälle ist, sind weitergehende Sicherungsmaßnahmen sehr sinnvoll. So können Sie das Lenkrad einschlagen und die Vorderräder Richtung Bordstein drehen. Wichtig: Zeigt das Heck talwärts, müssen die Räder hingegen vom Bordstein wegzeigen. Sollte das Auto rollen, wird es vom Fahrbahnrand gestoppt bzw. bewegt sich nicht in den fließenden Verkehr. Auch Keile unter den Rädern können bei extremen Hängen gut sein – vor dem Losfahren aber bitte das Entfernen nicht vergessen!

Der falsche Gang kann die Versicherungsleistungen einschränken

Grundsätzlich reicht jedoch die Kombination aus Handbremse und eingelegtem Gang. Fehlt die Handbremse, handeln Sie grob fahrlässig. Und: Der richtige Gang ist zusätzlich entscheidend. Denn wenn sich das Auto am Hang aus irgendeinem Grund doch selbstständig machen sollte, kann der falsche Gang dazu führen, dass Sie von der Versicherung kein Geld erhalten. In einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (19 U 127/06) wurde der dritte Gang wegen seiner geringen Widerstandskraft als grober Sorgfaltsverstoß gewertet. Das Gefälle lag in diesem Fall bei zehn Prozent, dafür sei der erste Gang nach Ansicht des Gerichts nur gerade noch ausreichend gewesen. Bei steileren Straßen sollten Sie also am besten den Rückwärtsgang zur Sicherung wählen.

Sofern Sie trotzdem je in die Situation kommen, dass Ihnen Ihr Auto quasi vor der Nase wegrollt, sollten Sie nicht versuchen, es aufzuhalten. Dabei können Sie sich schwer verletzen und zum Beispiel überrollt oder eingequetscht werden.