Saharastaub kann schnell dem Lack zusetzen

Wenn Staub aus der Sahara zu uns herüberweht, hat jeder Autofahrer, der sich nicht in eine Garage flüchten kann, Pech gehabt: Das Fahrzeug ist überall mit den kleinen Sandkörnchen bedeckt. Weil das speziell im Frühjahr und Sommer passiert und die Staubschicht auf den Fahrzeugen im Fuhrpark ziemlich unansehnlich ist, will man sie natürlich alsbald wieder loswerden. Dabei ist jedoch noch mehr als bei der sonstigen Autowäsche Fingerspitzengefühl gefordert. Sonst wirken die Sandkörner wie Schmirgelpapier auf dem Lack und hinterlassen Schäden.

Andererseits ist es übrigens auch keine gute Idee, den Staub einfach länger draufzulassen. Zusammen mit der Sonneneinstrahlung können die Flecken sich sonst in den Lack einbrennen.

Unbedingt auf eine Vorwäsche mit viel Wasser achten

Was Sie auf keinen Fall tun sollten: den Staub mit einem Tuch abwischen. Dabei ist vorprogrammiert, dass die Sandpartikel feine Kratzer verursachen. Das gilt übrigens ebenso, wenn Sie nur den Scheibenwischer betätigen, um die Frontscheibe wieder klar zu bekommen – dabei zerkratzen Sie das Glas. Das sehen Sie vielleicht zunächst nicht, doch bei Gegenlicht können diese Mikrokratzer die Sicht beeinträchtigen.

Bevor Sie in die Waschstraße fahren, ist unbedingt eine Vorwäsche angeraten, bei der Sie das Fahrzeug per Hand mit einem Schlauch und viel Wasser abspritzen. Ein Hochdruckreiniger ist sehr sinnvoll. Gehen Sie dabei systematisch von oben nach unten vor. Wenn Sie mit einem Eimer arbeiten, halten Sie stets auch einen Eimer mit klarem Wasser bereit.

Wo sitzt der Saharastaub noch überall?

Weil der feine Sand sehr hartnäckig ist, kriecht er allerdings auch vielfach in Ritzen. Insofern ist es sinnvoll, das Fahrzeug nach der Waschstraße noch per Hand mit einem Lappen zu pflegen und ebenso den Innenraum zu säubern. Denn hier kann der Staub ebenfalls überall sitzen, z.B. im Kofferraum, den Klappen, auf Polstern oder Armaturenbrett. Checken Sie zudem den Pollenfilter, hier können sich größere Mengen Saharastaub abgelagert haben – in dem Fall sollten Sie ihn wechseln. Zu Beginn der Pollensaison kann das ohnehin nicht schaden.