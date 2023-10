Aufladen soll beim E-Auto möglichst fix gehen. Da können Schnelllader helfen, die in wenigen Minuten neue Reichweite schaffen. Doch was passiert hier genau?

In wenigen Minuten den Akku wieder laden

Schnelles Laden – das wünscht sich jeder E-Auto-Fahrer, also sicher auch die Nutzer im Fuhrpark. Schließlich will niemand stundenlang warten, wenn er unterwegs mal Strom nachtanken muss. Doch außer, dass es bei der sogenannten Schnellladetechnik besonders fix geht, wissen wir meist wenig darüber.

Ziemlich zügig weiterfahren können Sie nach dem Schnellladen tatsächlich, denn in weniger als 20 Minuten wird hier der Akku von 10 auf 80 Prozent gefüllt.

Warum ist Schnellladen so fix?

Grundsätzlich bewegt sich Schnellladen zwischen einer Ladeleistung von 50 bis 350 Kilowatt (kW). Anders als das normale AC-Laden (für Alternating Current bzw. Wechselstrom) mit Ladeleistungen von bis zu 22 Kilowatt wird beim Schnellladen kein bordeigener Netzumwandler gebraucht, der erst noch den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Beim Schnellladen bzw. DC-Laden (für Direct Current) wird der Wechselstrom vielmehr aus dem Stromnetz von der Ladestation selbst direkt in Gleichstrom umgewandelt. So kann er auf direktem Weg und zudem verlustarm in die Autobatterie gelangen.

Was beeinflusst das Schnellladen?

Beachten sollten Sie, dass es ein paar E-Autos mit kleinem Akku gibt, die nicht fürs Schnellladen geeignet sind. Und: Obwohl die meisten E-Autos geeignet sind, kann dann dennoch nicht jeder E-Auto-Akku die volle Leistung einer Schnellladestation abrufen. Wenn Ihr Akku gar keine 350 kW aufnehmen kann, können Sie auch getrost eine Ladestation mit weniger kW wählen.

Außerdem hängt die tatsächliche Ladedauer immer auch von anderen Punkten wie dem aktuellen Ladestand oder den Wetterbedingungen ab. So kann im Winter, wenn die Batterie zu kalt ist, durchaus auch beim Schnellladen der Strom mal etwas langsamer fließen. Außerdem sollten Sie bei aller Zeitersparnis nicht ständig eine Schnellladestation benutzen – das lässt nämlich die Akkukapazität viel schneller schwächeln. Unter anderem entstehen sehr hohe Temperaturen beim Schnellladen – für die Lebensdauer des Akkus ist das schonendere AC-Laden also besser.