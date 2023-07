kW fühlen sich immer noch nicht vertraut an

Kennen Sie die Motorleistung eines Fahrzeugs im Fuhrpark lieber in kW oder in PS? Falls Sie sich für PS entscheiden: Damit sind Sie in guter Gesellschaft. 100 PS klingen für die meisten Autofahrer besser und vertrauter als rund 74 kW, auch wenn beides letztlich das Gleiche meint.

Erstaunlich ist, dass wir uns mit den kW, also Kilowatt, so viel schwerer tun als mit den PS oder Pferdestärken. Immerhin wird die Motorleistung schon seit 1978 in kW angegeben. Seit 2010 müssen alle Autohändler in der EU die Fahrleistung verbindlich in kW ausweisen, meistens wird jedoch parallel immer noch die PS-Angabe gemacht.

Wie werden aus kW leicht PS?

In kW lässt sich tatsächlich genauer und einfacher rechnen. Dennoch weiß fast niemand aus dem Stegreif, wie sich kW in PS umrechnen lassen oder umgekehrt. Und während ein Auto, das 200 PS hat, als leistungsstark eingeordnet wird, rätseln die Fahrer weiter, ob 147 kW – ziemlich genau das Äquivalent dazu – nicht doch weniger Leistung bringen.

Für die Umrechnung der beiden Einheiten brauchen Sie zwar möglichst einen Taschenrechner, die Formel ist jedoch simpel. Ein Kilowatt entspricht exakt 1,35962 PS , was Sie auf 1,36 aufrunden können. Dann multiplizieren Sie die betreffende kW-Zahl mit 1,36. Ein Auto mit 100 kW hat also genau 136 PS. Umgekehrt können Sie natürlich auch verfahren: Nehmen Sie die betreffende PS-Zahl und teilen Sie sie schlicht durch 1,36 – schon haben Sie die entsprechende kW-Angabe für das Fahrzeug.

Auch auf andere Größen achten

Die Leistung des eigenen Fahrzeugs zu kennen ist speziell wichtig, wenn man es schwer beladen will oder es einen Anhänger ziehen soll. Dann hat es ein Fahrzeug mit genügend Stärke natürlich leichter. Dennoch sollten Sie nicht vergessen, dass die Performance eines Wagens zusätzlich von weiteren Punkten wie etwa Fahrzeuggewicht, Hubraum oder Zylinderanzahl abhängt.

Im Fahrzeugschein bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil I können Sie die kW-Zahl übrigens unter dem Punkt P.2 nachlesen. Wichtiger ist allerdings eigentlich das Drehmoment, das in der Nenndrehzahl unter P.4 angegeben wird.