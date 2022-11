Was kann die Start-Stopp-Automatik?

Es gibt wohl niemanden mehr, der aktuell ein Auto mit Verbrennungsmotor fährt und behaupten will, dass Spritsparen kein Thema ist. Hier kann man auch im Fuhrpark einerseits natürlich all die gängigen Tipps, wie vorausschauendes Fahren, den stets passenden Reifendruck oder die Ladung zu reduzieren und stets rechtzeitig hochzuschalten, befolgen.

Spritsparpotential bietet jedoch zudem ein Auto mit Start-Stopp-Automatik. Hier wird der Motor sofort abgeschaltet, wenn das Fahrzeug z.B. an einer Ampel steht. Voraussetzung: Sie haben vorher das Bremspedal betätigt und den Leerlauf eingelegt. Außerdem muss die Batterie genug Ladung haben. Es gibt Automodelle, die den Motor bereits beim Ausrollen ausschalten.

Lässt sich die Start-Stopp-Automatik deaktivieren?

Es gibt übrigens fast immer einen Knopf im Cockpit, mit dem Sie die Start-Stopp-Automatik manuell ausschalten können. Generell müssen Sie nicht befürchten, dass Sie dauernd den Zündschlüssel brauchen, um wieder zu starten. In der Regel springt der Motor ebenso automatisch wieder an, wenn Sie das Bremspedal wieder loslassen bzw. zusätzlich noch die Kupplung oder das Fahrpedal ( Automatik) betätigen. Situationen, in denen die Automatik nicht arbeitet: Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, wenn Sie die Einparkhilfe nutzen oder die Fahrertür oder Motorhaube öffnen. Um den Motor zu schonen, arbeitet sie außerdem erst, wenn er Betriebstemperatur hat.

Welche Nachteile sind zu bedenken?

Das System funktioniert über eine Reihe von Sensoren und ist mit der Motorsteuerung verbunden. Gerade im Stadtverkehr, wenn das Auto sehr oft an Ampeln im Leerlauf ist, kann mit der Start-Stopp-Automatik sichtbar gespart werden. Bis zu 15 Prozent Ersparnis sind hier drin. Weniger lohnenswert ist ein Auto mit dieser Ausstattung, wenn Sie ohnehin hauptsächlich auf der Autobahn unterwegs sind. Außerdem sollten Sie noch gewisse Nachteile bedenken: Durch das häufige Anlassen ist der Verschleiß z.B. von Anlasser, Lichtmaschine oder Batterie erhöht. Letztere muss außerdem recht leistungsstark sein und ist daher teurer. Auch das Motoröl verschleißt durch das viele Anlassen schneller. Und manche Autofahrer nervt es auch, dass das Fahrzeug öfters ungewollt ausgeschaltet wird oder verzögert wieder startet.