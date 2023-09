Noch bietet Ikea Strom gratis an

Die ganz großen Geschenke sind vorbei. Denn die Zeiten, in denen die E-Autos im Fuhrpark bei Aldi, Lidl, Baumärkten & Co reihenweise umsonst Strom tanken konnten, um die Kundenbindung und die Einkaufslänge zu verbessern, sind inzwischen vorbei. Das ist insofern nicht weiter erstaunlich, weil die E-Mobilität rasant gewachsen ist und E-Autos an den Gratis-Tankstellen eben nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel wären. Zudem sind die Strompreise nun mal auch kräftig gestiegen.

Dennoch ist es immer noch möglich, hier und da gratis den Akku seines Stromers aufzuladen. Die Nummer Eins ist hier nach wie vor Ikea, denn der schwedische Möbelriese bietet tatsächlich an jedem deutschen Standort, und das sind immerhin 54, die Möglichkeit, die dortigen Ladestationen gratis zu nutzen. Die Möbelkette betreibt die Stationen dabei selbst und man muss nicht einmal Kunde sein, um sie nutzen zu dürfen. Allerdings ist das Laden auf 90 Minuten beschränkt und nur innerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Kostenlose Angebote mit Apps und Websites checken

Ansonsten sind die Angebote mit kostenlosen Ladepunkten eher vereinzelt. So bietet zum Beispiel die Messe München auf ihrem Gelände für Gäste und Kunden kostenlosen Strom aus der eigenen Fotovoltaikanlage. Auch als Gast der Amber-Hotels darf man kostenlos sein E-Auto aufladen, allerdings können Parkgebühren für die Stellplätze anfallen. Am besten findet man solche Gratis-Ladepunkte, indem man die Übersichten bestimmter Apps und Websites nutzt. Eine gute Anlaufstelle ist hier etwa Goingelectric.de. Auf der Seite kann man nicht nur Ladesäulen in der Umgebung finden, sondern über die Filtereinstellungen auch "kostenlos laden" wählen. Fürs Handy eignet sich die kostenlose App Mehr-Tanken besser.

Wer den Strom fürs E-Auto zumindest deutlich günstiger als zu Hause aus der Steckdose haben möchte, kann sich außerdem das Angebot von Aldi Süd anschauen. Hier zahlt man aktuell pro kWh noch ab 29 Cent, was auf dem Strommarkt derzeit ziemlich günstig ist.