Diese Lifehacks machen das Autofahren leichter

Ein Tennisball gegen Schrammen

In der Garage muss man oft einerseits jeden Zentimeter nutzen, andererseits sieht man grade nach vorne schlecht. Wann kommt noch mal die Wand? Zumindest in der eigenen Garage kann das Problem ganz leicht gelöst werden, indem man einen Tennisball mit einer Schnur so an der Decke anbringt, dass er genau dann die Windschutzscheibe berührt, wenn man beim Einparken vor der Wand stoppen sollte.