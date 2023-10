Hier lässt sich beim Auto Geld sparen

© Getty Images



Das Auto entrümpeln

Viele von uns schleppen in ihrem Auto viel mehr herum als nötig. Da ist noch ein Dachgepäckträger montiert, obwohl der Urlaub schon zwei Monate her ist. Im Kofferraum fliegen Werkzeuge, ein leerer Bierkasten und Ausflugsequipment herum. Da kommt schnell einiges an Gewicht zusammen. Und 100 Kilogramm weniger an Bord können auf 100 Kilometern im Schnitt 0,5 Liter Sprit sparen.