Der M64 hat anfangs 272, ab Modelljahr 1997 285 PS - gut zu erkennen an der Varioram-Ansauganlage. Bei niedrigen Drehzahlen sind die Ansaugwege kurz, was das Drehmoment auf 340 Nm bei 5.250/min erhöht (vorher: 330 Nm bei 5.000/min) und bei hohen Drehzahlen kurz, was für mehr Leistung sorgt.