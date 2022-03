Die Generalprobe für das erste Rennwochenende in Bahrain ist absolviert. Am dritten Testtag auf dem Grand-Prix-Kurs in Sakhir hatten die zehn Teams noch einmal die Möglichkeit Daten zu sammeln und an der idealen Abstimmung der neuen Autos zu arbeiten. In der kommenden Woche vor dem Auftaktrennen geht es für die Ingenieure nun darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Immerhin scheinen die größten Kinderkrankheiten der neuen Autos ausgemerzt. Am ganzen Abschlusstag mussten nur ein zwei Mal unplanmäßig die roten Flaggen geschwenkt werden – und dabei spielte die Technik nur in einem Fall eine Rolle. Eine Dreiviertelstunde vor der Zielflagge musste Valtteri Bottas seinen Alfa Romeo am Streckenrand abstellen. Der Finne wurde offenbar von einem Getriebeproblem gestoppt.

Schumi-Dreher ohne Folgen

Für die erste Unterbrechung war – ebenfalls in der Nachmittagssession – Mick Schumacher verantwortlich. Der Deutsche hatte am Ausgang der Zielkurve etwas zu früh Gas gegeben und sich dann mit seinem Haas gedreht. Bei dem kleinen Malheur wurde aber zum Glück nur der Reifensatz beschädigt.

Schumacher hatte das Auto nach der Mittagspause von Kevin Magnussen übernommen. Der Däne durfte die Session als Zugeständnis für den verspäteten Testbeginn des US-Teams nach unverschuldeten Logistik-Problemen am Morgen eine Stunde früher beginnen. Ein kleines Problem mit dem Benzin-System sorgte jedoch für einen verfrühten Beginn der Mittagspause.

Schumacher konnte sein Programm am Nachmittag aber fast pünktlich starten. Bis auf den erwähnten Ausrutscher lief die Session sehr ordentlich für den deutschen Youngster. Am Ende ließ er sich immerhin die achtschnellste Zeit des Tages notieren – und das mit den mittelharten C3-Reifen. Wie Magnussen durfte auch Schumacher etwas länger als die Konkurrenz fahren. Während die anderen Autos schon auseinandergebaut wurden, drehte der Haas mit der Startnummer 47 noch zwei Stunden lang Extra-Runden.

McLaren kämpft weiter mit Bremsen

Neben Haas waren nur noch bei McLaren sichtbare Technik-Probleme zu erkennen. Die kurzfristig aus England eingeflogenen Teile für die Bremsbelüftung konnten das Überhitzungsproblem nicht ganz lösen. "Wir konnten heute wenigstens etwas mehr fahren als gestern", erklärte Teamchef Andreas Seidl. "Aber so richtig werden wir das Problem erst beim Rennwochenende mit einem Upgrade lösen können. Ich habe da vollstes Vertrauen in unser Team."

Lando Norris musste das Programm wieder im Alleingang abspulen. McLaren hatte am Vorabend offiziell bekanntgegeben, dass Daniel Ricciardo positiv auf Corona getestet wurde. Der Australier muss noch bis zum kommenden Donnerstag in der Isolation im Hotel bleiben. Sollte er dann immer noch keinen negativen Test vorweisen können, stehen Stoffel Vandoorne, Paul di Resta oder Oscar Piastri als Ersatzkandidaten parat. Auf eine Bestzeitenjagd verzichtete Norris wegen der Probleme aber.

Red-Bull-Upgrade zeigt Wirkung

Die obersten Positionen des Klassements machten die Top-Teams am Ende unter sich aus. Red Bull ließ Max Verstappen in der letzten halben Stunde mit ganz weichen C5-Reifen und wenig Sprit von der Leine. Am Ende drehte der Weltmeister in 1:31.720 Minuten die schnellste Runde der kompletten Woche.

Nach Problemen an den ersten Tagen fand Red Bull am Schlusstag deutlich besser in die Spur. Ein großes Upgrade-Paket, das modifizierte Seitenkästen und einen neuen Unterboden beinhaltete, verfehlte seine Wirkung nicht. "Wir haben nun mindestens mit Ferrari gleichgezogen", freute sich Sportchef Helmut Marko.

Der angsprochene Ferrari kam beim Testfinale nur auf den zweiten Platz im Klassement. Charles Leclerc hatte früher am Nachmittag bei schlechteren Bedingungen je einen Anlauf mit den beiden weichsten Mischungen C4 und den C5 genommen. Am Ende war der zweitweichste Reifen im Sortiment 17 Hundertstel schneller als die softeste Variante. Auf Verstappen fehlten fast sieben Zehntel.

Mercedes mit Rückstand

Bei Mercedes war die Laune deutlich schlechter als bei den anderen beiden Top-Teams, obwohl George Russell den Rückstand mit knapp acht Zehnteln in Grenzen halten konnte. Der Neuzugang im Werksteam drehte seine schnellste Runde wie Verstappen auf den ganz weichen C5-Gummis.

Die Ingenieure des Werksteams verbrachten den Schlusstag vor allem damit, dass heftige Bouncing auf den Geraden in den Griff zu bekommen. Schon vor 12 Monaten hatte Mercedes bei den Testfahrten in Bahrain zu kämpfen, nur um dann den Grand Prix an gleicher Stelle kurze Zeit später zu gewinnen.

Dieses Mal sei aber alles ganz anders, behauptete Lewis Hamilton nach seiner Frühschicht: "Wir sind momentan längst nicht so gut aufgestellt. Die Herausforderungen sind deutlich größer. Das lässt sich nicht in einer Woche lösen", schimpfte der Vize-Champion. Hamilton beteiligte sich am Schlusstag gar nicht an der Zeitenjagd und landete nur auf Rang 17.

Mittelfeld hat aufgeholt

Die Simulationen von Mercedes besagen, dass das restliche Feld den Top-Teams deutlich näher auf die Pelle rückt. Das deutete sich schon in der Zeitentabelle vom Freitag an, obwohl das Abschluss-Klassement bei den Testfahrten sicher noch mit einer Portion Vorsicht zu genießen ist.

Fernando Alonso schob sich in den Schlussminuten sogar noch knapp vor Russell auf Rang drei. Der Spanier hatte dabei die mittelharten C3-Reifen aufgeschnallt. Valtteri Bottas (C3) und Yuki Tsunoda (C5) auf den Positionen fünf und sechs fehlten jeweils nur zwei Zehntel zum Silberpfeil.

Bei Aston Martin wollte man die Karten bei den Testfahrten noch nicht aufdecken. Sebastian Vettel gab sich bei seinem letzten Einsatz mit Rang zehn zufrieden. "Wir sind in diesem Jahr einen ganz anderen Kurs gefahren als sonst. Es ging uns hauptsächlich darum, das Auto zu verstehen. Und ich glaube, wir haben es gut verstanden", erklärte Aston-Teammanager Andy Stevenson.

