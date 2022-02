Mit Beginn der F1-Testfahrten in Barcelona wird auch der beliebte auto motor und sport Live-Ticker wieder an den Start gehen. Zur Einstimmung ist für Montagnachmittag zudem noch eine Live-Spezial-Ausgabe unseres F1-Talks "Formel Schmidt" auf YouTube geplant.

Die Formel 1 startet diese Woche mit den Wintertests in eine neue Ära. Die Testfahrten auf der Grand-Prix-Strecke in Barcelona wurden von den F1-Bossen offiziell als Shakedown hinter verschlossenen Türen angekündigt. Zuschauer auf den Tribünen sind nicht erlaubt. Es gibt auch keine Live-TV-Bilder oder ein offizielles Live-Timing.

Doch bei auto motor und sport verpassen Sie nichts. Wir sind mit dem kompletten Team vor Ort, wenn die 2022er Motoren das erste Mal gemeinsam aufheulen. In unserem beliebten Live-Ticker liefern wir Ihnen im Minutentakt alle wichtigen Informationen zum ersten Kräftemessen des Jahres. Dazu gibt es natürlich wie gewohnt noch jede Menge spannende Hintergrund-Geschichten mit den Stimmen von Fahrern und Ingenieuren aus erster Hand.

Exklusive Infos und Fotos im F1-Live-Ticker

Selten war die Aufregung vor dem Start in die Wintertests so groß wie in dieser Saison. Die neuen Regeln haben alle Uhren wieder auf null gestellt. Welche Teams kommen am besten aus den Startblöcken? Wer hat beim Konzept aufs falsche Pferd gesetzt? Wo hakt es noch mit der Zuverlässigkeit? Im Live-Ticker von auto motor und sport erfahren Sie es als Erstes!

Natürlich werden wir auch wieder unsere eigenen Fotografen in der Boxengasse und an der Strecke postieren, um Ihnen exklusive Technik-Bilder zu liefern. Bei den Präsentationen haben die Teams längst noch nicht alle Karten aufgedeckt. In Barcelona gibt es keine Chance mehr, die sensiblen Bereiche der Autos zu verstecken. Wir werden Ihnen die neue Rennwagengeneration in allen faszinierenden Details präsentieren.

Der F1-Live-Ticker zu den Testfahrten in Barcelona startet am Mittwoch (23.2.) um 8.45 Uhr. In allen drei Sessions tippen wir uns vom Anpfiff bis zur karierten Flagge um 18 Uhr die Finger für Sie wund. Bei uns verpassen Sie nichts!

Formel Schmidt live auf YouTube

Zur Einstimmung auf die Wintertests haben wir am Montag (21.2.) noch ein ganz besonderes Highlight geplant. Um 17 Uhr geht unser auto motor und sport F1-Talk "Formel Schmidt" bei YouTube zum ersten Mal live auf Sendung. Damit haben Sie die Chance, uns Ihre Fragen über das Kommentarfeld direkt ins Studio zu schicken. Unsere Experten werden dann versuchen, so viel wie möglich zu beantworten.

Sollte das Experiment gelingen, kann es gut sein, dass die Formel Schmidt im Laufe der Saison noch häufiger live ausgestrahlt wird. Dafür bräuchten wir aber Ihre Mithilfe: Schauen Sie rein, sagen Sie es weiter und beteiligen Sie sich aktiv an der Diskussion! Wir sind schon ganz gespannt, welche Fragen Ihnen unter den Nägeln brennen.