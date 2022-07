Manta-Witze sind nicht ganz so alt wie das Fahrzeug selbst: Vor über 50 Jahren lief 1970 der erste Manta vom Band, 1988 der letzte. Geblieben sind die Kalauer um die Kult-Kiste und viele Besitzer, die über das Proll-Klischee von damals lachen können. Denn mittlerweile gehören die Opel zum alten Eisen und nicht mehr vor die Diskotheken im Ruhrgebiet.

Opel Manta-Witze werden nicht sterben

Nur selten findet sich noch ein XXL-Kennwood-Aufkleber auf der Heckscheibe und aus den damaligen Bastel-Buden reanimieren findige Schrauber originalgetreue Oldtimer . Ob nun immer noch vermehrt blondierte Friseurinnen den Beifahrersitz dekorieren, bleibt vorerst unerforscht. Aber eines bleibt möglicherweise für immer: Der Ruf des Manta , er wäre eine Tuning-Schleuder, gefahren von jungen, ungebildeten Männern in Cowboystiefeln – und natürlich die Manta-Witze.

Sollten Sie noch keine Manta-Witze kennen, hilft ihnen unsere Fotoshow mit den besten Sprüchen weiter. Das ist eine kleine Reise in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der „political correctness“ so angesagt war wie ein Bausparvertrag . Zumindest scheint es mehr als unwahrscheinlich, dass heutzutage an einer Ampel noch immer hämische Dialoge zwischen Mercedes- und Manta-Fahrern geführt werden. Aber lesen Sie selbst.