Rechtzeitig zum Start der Cabrio-Saison launcht Ford ein neues Sondermodell vom Ford Mustang. Der Mustang California Special greift dabei mit einzigartigen Design-Details den Geist des originalen US-Sondermodells von 1968 auf. Das wurde seinerzeit aufgelegt, um den Mustang in Kalifornien zu vermarkten.

Farb-Akzente und Special-Logos

Die neueste Interpretation des "California Special" kommt ausschließlich als Cabriolet. Um den Bezug zur 1968er Edition zu schaffen, greift das neue Sondermodell mit dem wabenförmigen Kühlergrill in Ebenholzschwarz und einem GT/CS-Abzeichen in Race-Red sowie unteren Seitenstreifen in Schwarz, Rot und Grau Design-Elemente des Originals auf. Die mit GT/CS-Logos verzierten Seitenstreifen haben zudem einen "California Special"-Schriftzug, der bei schlechten Lichtverhältnissen fast unsichtbar bleibt, jedoch bei stärkerem Sonnenlicht gut erkennbar hervortritt.

Wie beim Original wird der dynamische Auftritt durch Aerodynamik-Details wie etwa dem größeren Frontsplitter oder den optionalen seitlichen Lufthutzen im Heckbereich unterstrichen. Fünf-Speichen-Leichtmetallräder im 19-Zoll-Format und mit dunkelgrauer Lackierung tragen ebenfalls zur Exklusivität des Ford Mustang California Special bei. Zu den lieferbaren Außenfarben gehören unter anderem "Grabber-Blue" und "Cyber-Orange", die im Kontrast zum schwarzen Stoff-Faltverdeck mit elektrischer Betätigung stehen.

Nur mit V8 ab 60.800 Euro

Im Cockpit verwöhnt die California Special-Edition mit klimatisierten Sitzen, die unter einer Polsterung in Wildlederoptik mit roten Ziernähten stecken. Mit GT/CS-Logos verziert präsentieren sich die Sonderfußmatten und die Armaturentafel.

Damit auch der Antrieb zum California Feeling passt, ist das Sondermodell ausschließlich mit dem 449 PS und 529 Nm starken Fünfliter-V8 in Kombination mit einem Zehngang-Automatikgetriebe zu haben. Optional wird eine Vierfach-Abgasanlage mit Klappensteuerung angeboten. Bestellbar ist der Mustang California Special ab sofort bestellbar. Die Preise starten ab 60.800 Euro.