Maria Teresa De Filippis war 1958 die erste Frau in der Formel 1 – am Steuer eines Maserati. Die FTributo-Sondermodelle sind eine Hommage an sie.

Die FTributo Special Edition ist eine Hommage an Maria Teresa De Filippis und an die Geschichte ihrer Kühnheit. Sie war die erste Frau, die sich im Jahr 1958 für einen Formel-1-Grand-Prix qualifizierte – am Steuer eines Maserati 250F.

Erinnerung in exklusiven Farben

Aufgelegt wird die FTributo-Edition für die Modelle Ghibli und Levante. Zu haben sind beide Baureihen in den zwei exklusiven Farben Arancio Devil und Grigio Lamiera. Arancio Devil ist ein besonders satter Orangeton, der an Maria Teresas Spitznamen "die Teufelin" erinnern soll. Der Grauton Grigio Lamiera soll einfach nur den Bezug zur Rennstrecke schaffen. Darüber hinaus bringen die Sondermodelle weitere Besonderheiten mit. In den Radhäusern stecken 21 Zoll große, schwarz lackierte Leichtmetallfelgen, die je nach Fahrzeuglackierung einen kontrastierenden Zierstreifen in Kobaltblau oder Arancio Devil tragen.

Im Innenraum werden die Akzente der Außenlackierungen in kobaltblauen und orangefarbenen Nähten aufgegriffen, gepaart mit schwarzem oder orangefarbenem sowie gekörntem Pieno-Fiore-Naturleder.

Bereits Ende 2021 hatte Maserati auf Basis von Ghibli und Levante eine F Tributo(hier mit Leerzeichen)-Edition aufgelegt. Seinerzeit wurde an die Rennsporterfolge von Juan Manuel Fangio erinnert. Preise für die neuen Sondereditionen nennt Maserati noch nicht.