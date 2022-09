Die Osram Night Breaker LED hat inzwischen Freigaben für über 160 Modelle, darunter auch zahlreiche aktuelle Baureihen sowie Klassiker und Oldtimer. Auch in Österreich sind Umrüstungen möglich. Mit der neuen H4-Lösung samt integriertem Fernlicht ist die Auswahl nochmals deutlich höher.

LED-Scheinwerfer zählen bei Neuwagen inzwischen zu den beliebtesten Features. Die kontraststarke Beleuchtung hat das Xenon-Licht längst abgelöst und stellt die Glühfadenlampen in älteren Modellen und Basis-Ausstattungen buchstäblich in den Schatten. Das farblich mit dem Tageslicht vergleichbare LED-Licht sorgt überdies für mehr Sichtweite und verbraucht weniger Strom.

Um LED-Licht auch bei konventionellen Scheinwerfern für Glühfadenlampen nachzurüsten, gibt es seit Jahren entsprechende Scheinwerfereinsätze. Mal eher günstig und nicht selten von zweifelhafter Qualität aus China, oder auch qualitativ hochwertige LED-Einsätze etablierter Markenhersteller. Die meisten Zubehörteile eint jedoch ein gemeinsames Problem: Sie sind illegal. Obwohl zahlreiche Hobby-Tuner ihr Fahrzeug mit der imageträchtigen LED-Beleuchtung nachrüsten, erlischt in diesem Fall üblicherweise die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.

TÜV-geprüft, KBA-genehmigt

Dieses Dilemma hatte als erster deutscher Hersteller Osram für eine Reihe von Fahrzeugen beendet. Das Nachrüstkit Osram Night Breaker LED für H7-Sockel hatte nach Prüfung durch den TÜV Süd vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) als erstes die Straßenzulassung erteilt bekommen. Eine Nachrüstung der LED-Leuchten in Halogenscheinwerfern ist damit legal und gesetzeskonform. Neu sind nun LED-Nightbreaker für H4-Sockel, bei denen Abblend- und Fernlicht in einem Leuchtmittel kombiniert werden. Produziert werden die Night Breaker-Lampen in der EU.

Osram gibt an, dass die Night Breaker LED-Lampen bis zu dreimal heller als nach der gesetzlichen Mindestanforderung leuchten, eine große Reichweite und hohe Kontraste erreichen. Außerdem sei die Haltbarkeit gegenüber der einer gewöhnlichen Halogen-Lampe fünfmal höher, zusätzlich der Stromverbrauch geringer. Die Osram Night Breaker LED-Nachrüstlampen sind mit 19 Watt angegeben.

Der Einbau der Osram Night Breaker LED-Lampen geschieht je nach Fahrzeugmodell entsprechend einfach oder aufwändig wie der ganz normale Tausch des Leuchtmittels. Wer sich dies nicht zutraut, kann den Einbau auch in einer Fachwerkstatt erledigen lassen. Für Fahrzeuge, bei denen Anschlussadapter nötig sind oder deren Beleuchtung in den Fahrzeug-CAN-Bus eingebunden ist, müssen entsprechende Zusatz-Adapter beziehungsweise Steuergeräte installiert werden, die Osram ebenfalls passend für die jeweiligen Fahrzeuge anbietet.

Die Nachrüstung im Video

Nach dem Einbau muss per Scan eines QR-Codes oder Produkt-Code-Eingabe im Osram Trust-Programm der Download-Link für die allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) des KBA freigeschaltet werden. Diese ausgedruckte ABG muss dann nach dem Umbau im Fahrzeug mitgeführt werden.

Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen zu beachten. Die wichtigste dabei ist die fahrzeugspezifische Freigabe. Osram muss die Night Breaker-Nachrüstlampen für jedes Fahrzeugmodell einzeln prüfen lassen, um die ABG zu erhalten. Deshalb können die Lampen – obwohl sie in jeden H7-Scheinwerfer passen – legal derzeit in rund 160 Baureihen von 28 Herstellern (Stand: September 2022) montiert werden, für die bereits eine ABG vorliegt. In unserer Bildergalerie haben wir diese Fahrzeuge und deren Baujahre aufgeführt.

Jetzt auch für zahlreiche Importmodelle

Osram arbeitet an weiteren Genehmigungen für andere Modelle und wird die Liste entsprechend kontinuierlich erweitern. Seit Ende April 2021 sind auch zahlreiche der meistverkauften Transporter, Campervans und Wohnmobile für eine Umrüstung freigegeben. Osram hat für die Modelle Citroën Jumper, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter und Peugeot Boxer sowie die auf ihrer Basis aufgebauten Campervans eine Genehmigung erwirkt – bei den Modellen von Citroën/Fiat/Peugeot ab 2014, beim Mercedes Sprinter bei Modellen ab 2018. Auch für beliebte Modelle deutscher Hersteller wie den BMW X3 F25, den Mercedes CLA 118 oder die VW-Modelle Sharan 7N und T6.1 sind inzwischen Freigaben erfolgt.

Auch für Österreich legal

Ebenfalls wichtig: Osram arbeitet seit 2021 auch für Österreich kontinuierlich an neuen Freigaben. Die deutsche AGB gilt ausschließlich für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge; österreichische Kunden können legal nur für Österreich freigegebene Modelle aufrüsten. Dies sind aktuell 100 Modelle von 19 Herstellern, die Fahrzeugliste für Österreich finden Sie unter diesem Absatz zum Download.

Für deutsche wie österreichische Kunden gilt: Legal umgerüstete Fahrzeuge mit deutscher oder österreichischer Zulassung dürfen entsprechend (mit Ausnahme von Ex-EU-Mitglied England aufgrund des Linksverkehrs) in der gesamten EU bewegt werden.

Die inzwischen auch für H4-Sockel für Abblend- und Fernlicht sowie wie bisher als H7-Modelle für Abblend- oder je nach Fahrzeug auch Fernlicht verfügbaren Osram Night Breaker LED-Nachrüstlampen sind im Handel verfügbar.