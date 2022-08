Ende des Tankrabatts: Das Wichtigste zum Spritpreis

© dr.D/Shutterstock.com



Einige Pkw-Halter legen sich aus Sorge vor steigenden Preisen einen Vorrat an. Dieser ist in Deutschland allerdings gesetzlich limitiert. In privaten Pkw gilt ein Limit von 60 Litern pro Kanister und 240 Litern insgesamt. In der Garage sind es 200 Liter Diesel und nur 20 Liter Benzin.